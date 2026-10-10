En el pasado, protagonizaron diferencias públicas por el reguetón y sus artistas / Especial

Los cantantes sorprendieron al público al compartir escenario en León, Guanajuato

De las críticas y diferencias públicas a compartir el mismo escenario. Aleks Syntek y Dani Flow hicieron las paces durante un concierto ofrecido por el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas en León, Guanajuato, donde el reguetonero apareció como invitado y ambos protagonizaron un inesperado momento de reconciliación frente al público.

El encuentro llamó especialmente la atención debido a que los artistas habían mantenido diferencias públicas relacionadas con la música urbana y las letras de algunas canciones de Dani Flow. Sin embargo, esta vez dejaron atrás la controversia, cantaron juntos y el propio reguetonero aprovechó el momento para ofrecerle una disculpa a Syntek por lo ocurrido entre ellos durante los últimos años.

Los cantantes se reunieron en una presentación en León, Guanajuato / Especial

¿Cómo fue la reconciliación entre Aleks Syntek y Dani Flow?

La sorpresa ocurrió durante el espectáculo de Syntek, cuando Dani Flow subió al escenario e improvisó un verso para una nueva canción del cantautor. Más allá de la colaboración musical, el momento tomó un giro inesperado cuando el cantante de música urbana decidió referirse directamente a las diferencias que habían protagonizado.

“Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasado”, expresó el reguetonero.

Syntek reaccionó sorprendido ante las palabras de su invitado y respondió: “¿Cuál disculpa? ¿De qué?”. Fue entonces cuando Dani Flow resumió la controversia entre ambos con una breve explicación: “Nos pusieron en contra”.

El intercambio dejó ver que, al menos públicamente, los dos músicos decidieron dejar atrás las diferencias que habían surgido por sus posiciones respecto al reguetón. Lejos de continuar con la discusión, ambos mantuvieron un tono relajado y siguieron conversando frente a los asistentes.

Aleks y Dani se ofrecieron disculpas por los malos entendidos del pasado / Especial

Aleks Syntek sorprende con referencia política durante encuentro

La conversación tomó después un rumbo inesperado cuando Aleks Syntek realizó una referencia política mientras respondía a Dani Flow. El intérprete intentó mencionar a diferentes personajes internacionales mientras restaba importancia a la necesidad de que su invitado se disculpara.

“Que se disculpe Putin con el otro, el George… ¿cómo se llama?”, comentó el intérprete.

Dani Flow respondió que George Bush ya había muerto, tras lo cual Syntek hizo una referencia a Donald Trump. El intercambio provocó otro momento peculiar dentro de una aparición que inicialmente llamó la atención únicamente por reunir a dos músicos que anteriormente habían intercambiado opiniones encontradas.

Más adelante, Syntek expresó públicamente su alegría por tener al reguetonero como invitado y destacó que Dani Flow había viajado desde su tierra para acompañarlo durante el espectáculo.

Los artistas hicieron las paces cantando juntos frente a miles de personas / Especial

“Dani se vino desde su tierra para que pudiera cantar conmigo y estoy feliz de verlo por aquí”, dijo.

¿Por qué estaban peleados Aleks Syntek y Dani Flow?

Las diferencias públicas entre ambos artistas se remontan a 2023, cuando Aleks Syntek cuestionó el contenido de algunas canciones interpretadas por Dani Flow, entre ellas Las que no tienen papá. Las opiniones del cantautor generaron conversación debido a su conocida postura crítica frente a determinados contenidos de la música urbana.

Dani Flow respondió en aquel momento de una manera particular: invitó a Syntek a realizar una colaboración musical. Pese a la propuesta, el proyecto no se concretó entonces y las diferencias entre los dos continuaron formando parte de la conversación cada vez que alguno hablaba sobre el otro o sobre el género urbano.

La controversia volvió a tomar fuerza en septiembre de 2026, después de que Syntek nuevamente hablara sobre el reguetón durante una presentación realizada con motivo de las Fiestas Patrias en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Aleks Syntek volvió a mencionar una canción de Dani Flow

Durante aquella presentación, Syntek cuestionó nuevamente algunos contenidos del género y mencionó específicamente Martillazo, una de las canciones de Dani Flow.

El episodio reavivó las diferencias que parecían mantenerse entre ambos artistas y provocó nuevas reacciones alrededor de la postura que Aleks Syntek ha expresado durante años sobre el reguetón y determinadas letras dentro de la música urbana.

Por eso resultó todavía más inesperado que pocas semanas después Dani Flow apareciera como invitado en un concierto del propio Syntek y que, lejos de protagonizar un nuevo enfrentamiento, los dos utilizaran el escenario para mostrar públicamente que las diferencias habían quedado atrás.

La aparición conjunta cambia así el tono de una historia que durante años estuvo marcada por críticas, respuestas y posturas diferentes sobre la música urbana. Esta vez no hubo ataques ni discusión: hubo colaboración, bromas y música frente al público de León.