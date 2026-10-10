La demarcación reportó daños en puertas, ventanas y muros durante una manifestación

Una manifestación de integrantes de la comunidad trans en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, terminó con daños materiales en las instalaciones de la sede de gobierno de la demarcación. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales, un grupo de personas acudió este viernes para presentar diversas solicitudes relacionadas con espacios de trabajo, vivienda, comedores comunitarios y la revisión administrativa de un hotel ubicado en la zona.

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que personal de la demarcación brindó atención a las manifestantes; sin embargo, durante la movilización se registraron actos que la autoridad calificó como vandálicos, entre ellos daños en muros, ventanas y puertas, además de pintas en las paredes y el presunto robo de mobiliario. Pese a lo ocurrido, las autoridades señalaron que continuaron con las gestiones relacionadas con las peticiones del grupo y que posteriormente se estableció una mesa de diálogo para dar seguimiento a sus planteamientos.

Personas de la comunidad trans vandalizaron la alcaldía Cuauhtémoc exigiendo seguridad y vivienda / Especial

¿Qué pasó durante la protesta en la Alcaldía Cuauhtémoc?

La movilización se desarrolló a las afueras de la sede de gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, donde integrantes de la comunidad trans se concentraron para solicitar la intervención de las autoridades en distintos asuntos. Según el reporte de la demarcación, durante la manifestación se produjeron afectaciones en diversas áreas del inmueble, principalmente en accesos, ventanas, muros y paredes que fueron intervenidas con pintas.

Entre los daños reportados también se encuentra el presunto robo de mobiliario de las instalaciones como computadoras, según la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Las demandantes fueron atendidas para atender sus demandas, de acuerdo con las autoridades locales / Especial

¿Qué exigían las manifestantes de la comunidad trans?

Entre las principales solicitudes se encontraba la realización de una verificación administrativa en un hotel de la zona, aunque no se precisaron el nombre del establecimiento ni las razones específicas que motivaron la petición. La alcaldía Cuauhtémoc informó que su personal realizó las gestiones correspondientes y emitió una orden para llevar a cabo dicha revisión.

Otro de los planteamientos estuvo relacionado con la asignación de puestos metálicos para ejercer el comercio en la vía pública, una solicitud que formó parte de las demandas presentadas ante las autoridades. También se pidió información sobre predios abandonados que pudieran destinarse a vivienda, así como la instalación de comedores comunitarios dentro de la demarcación.

Las manifestantes solicitaron además la apertura de establecimientos mercantiles que permanecen suspendidos, con la intención de utilizarlos para la prestación de trabajo sexual. Esta petición también fue incluida entre los asuntos planteados durante la movilización, aunque la información disponible no establece si existe alguna resolución administrativa respecto a dichos inmuebles.

La alcaldía reporta destrozos a sus instalaciones, robo de equipo y agresión al personal / Especial

Alcaldía Cuauhtémoc ordena verificación de hotel tras manifestación

Como parte de la atención brindada al grupo, la alcaldía Cuauhtémoc confirmó la emisión de una orden de verificación administrativa relacionada con el hotel mencionado por las manifestantes. Esta fue una de las primeras acciones reportadas por la autoridad después de recibir las solicitudes durante la jornada.