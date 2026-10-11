Los interesados en recibir la Pensión Bienestar deberán presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, entre otros documentos

Las personas que recientemente cumplieron 65 años y buscan incorporarse a la Pensión Bienestar 2026 deberán mantenerse atentas a los próximos anuncios del Gobierno de México, debido a que todavía no se han dado a conocer nuevas fechas de inscripción para octubre. Este programa social representa un ingreso adicional para millones de adultos mayores que reciben 6,400 pesos cada dos meses.

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Aunque octubre ya comenzó, hasta este 11 de octubre de 2026, la Secretaría de Bienestar no ha confirmado la apertura de una nueva convocatoria. Por esta razón, quienes todavía no forman parte del programa deberán esperar información oficial antes de acudir a los módulos de atención.

El último periodo de registro informado se desarrolló del 22 al 28 de junio de 2026, cuando se habilitó la incorporación de nuevos beneficiarios mediante un calendario organizado por la primera letra del apellido. Durante esas jornadas, la atención se realizó de 10:00 a 16:00 horas, aunque esto no significa que los mismos horarios se mantendrán en futuras convocatorias.

¿Quiénes pueden solicitar la Pensión Bienestar y qué documentos necesitan?

El programa está dirigido a mujeres y hombres de 65 años o más, siempre que tengan nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, y residan en territorio nacional. Para solicitar el apoyo no es necesario demostrar una condición económica específica, pues se trata de una pensión de carácter universal.

Los adultos mayores de 65 años o más podrán solicitar la Pensión Bienestar cuando se abra el próximo periodo de inscripción./ Pensión Bienestar

Mientras las autoridades anuncian nuevas fechas, los interesados pueden preparar los documentos que deberán presentar cuando se habiliten las inscripciones. Los requisitos son: Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o credencial del INAPAM.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Número de teléfono, celular o de casa, para recibir información sobre el trámite.

Una vez que se anuncie la convocatoria, los solicitantes deberán acudir al módulo de Bienestar correspondiente con su documentación. La incorporación es completamente gratuita, por lo que no es necesario contratar gestores ni entregar dinero a personas que prometan facilitar el acceso al programa.

En situaciones donde el adulto mayor presente dificultades de movilidad o alguna condición que le impida acudir personalmente, puede solicitar orientación a la Secretaría de Bienestar para conocer las alternativas de atención disponibles.

Dónde consultar las próximas inscripciones de la Pensión Bienestar 2026

La Secretaría de Bienestar dará a conocer los siguientes periodos de incorporación mediante sus canales oficiales. Ahí se publicarán las fechas de atención, los módulos habilitados y el calendario correspondiente a las letras del apellido de los solicitantes.

El registro a la Pensión Bienestar 2026 es completamente gratuito y se realiza en los módulos oficiales./ Pensión Bienestar

Quienes tengan dudas también pueden comunicarse a la Línea de Bienestar, al 800 639 4264, donde podrán solicitar información relacionada con los programas sociales y sus respectivos trámites.

Es importante aclarar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no es lo mismo que la Pensión Mujeres Bienestar, aunque ambos apoyos forman parte de los programas sociales del Gobierno de México. La primera beneficia a hombres y mujeres a partir de los 65 años, con depósitos de 6,400 pesos bimestrales, mientras que la segunda está destinada a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben 3,100 pesos cada dos meses durante 2026.

Los pagos se realizan mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, que permite a los beneficiarios disponer de sus recursos a través de cajeros automáticos o utilizarlos para realizar compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.