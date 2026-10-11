El aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores en México./Especial

El aguinaldo puede tener descuentos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ley establece una cantidad exenta. Conoce cuánto dinero puede quedar libre de impuestos y cuándo aplica la retención

Diciembre se acerca y miles de trabajadores en México esperan recibir su aguinaldo 2026, una prestación obligatoria que las empresas deben pagar antes del 20 de diciembre. Sin embargo, el dinero que llega a la cuenta puede ser menor al monto esperado si corresponde aplicar una retención de impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cobra ISR sobre todo el aguinaldo de manera automática. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece una parte exenta y permite gravar el excedente, por lo que el descuento depende de la cantidad que recibe cada trabajador y del cálculo fiscal correspondiente.

La ley establece una exención de hasta 30 días de salario mínimo general./@pixabay

¿Cuánto aguinaldo está exento de impuestos en 2026?

El artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las gratificaciones anuales quedan exentas hasta el equivalente a 30 días de salario mínimo general, cuando se otorgan de forma general.

En 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, por lo que el monto de referencia para la exención es de 9 mil 451.20 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo diario es distinto, el cálculo también cambia. Es importante no confundir esta regla con un límite calculado a partir de la UMA.

El excedente del monto exento puede quedar sujeto al cálculo del impuesto./@pixabay

¿Quiénes deben pagar ISR por su aguinaldo?

Los trabajadores cuyo aguinaldo supere el límite de exención pueden tener una retención de ISR sobre la parte gravada. Esto no significa que el SAT cobre el impuesto sobre todo el dinero que reciben, sino que el patrón debe calcularlo conforme a las disposiciones fiscales.

Por ejemplo, si una persona recibe un aguinaldo de 12 mil pesos y le corresponde una exención de 9 mil 451.20 pesos, la diferencia de 2 mil 548.80 pesos sería la parte que podría quedar sujeta al cálculo del ISR. El descuento final depende de las reglas fiscales aplicables y de los ingresos del trabajador.

Los trabajadores pueden revisar su recibo de nómina para verificar los descuentos./@pixabay

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo de 2026?

La Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deben entregar el aguinaldo antes del 20 de diciembre. El monto mínimo corresponde a 15 días de salario para quienes trabajaron todo el año; quienes laboraron menos tiempo también tienen derecho a recibir la parte proporcional.