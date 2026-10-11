¡Alerta por huracán Simón! Piden resguardo total en costas de cuatro estados

Las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos./Especial

Protección Civil pidió a la población de zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán permanecer en lugares seguros ante el riesgo de lluvias intensas, vientos peligrosos y oleaje elevado

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó un llamado urgente este domingo 11 de octubre para que los habitantes de zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán permanezcan bajo resguardo ante el avance del huracán Simón categoría 4 por el Pacífico mexicano.

La dependencia pidió evitar salidas innecesarias y no abandonar las viviendas ni los refugios temporales hasta que las autoridades confirmen que el peligro terminó. El pronóstico contempla lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles inundaciones en distintas zonas del litoral.

Protección Civil pidió resguardo total en zonas costeras ante el avance del huracán Simón./@claudiasheinbaum

¿Por qué piden resguardo total por el huracán Simón?

Protección Civil advirtió que el ciclón representa un riesgo para las comunidades costeras. Por ello, pidió atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse en lugares seguros, lejos de playas, malecones y zonas propensas a inundaciones.

El pronóstico meteorológico contempla para las costas de Jalisco rachas de viento de entre 240 y 250 kilómetros por hora y oleaje de 8 a 10 metros. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron no acercarse al mar ni salir para observar o grabar el fenómeno.

Jalisco enfrenta el pronóstico de vientos intensos y oleaje de hasta 10 metros./@climamx

¿Qué estados tendrán lluvias y vientos más fuertes?

El pronóstico contempla diferentes condiciones para cada entidad. Estas son algunas de las afectaciones previstas en las zonas costeras: Jalisco: lluvias extraordinarias, vientos intensos y olas de hasta 10 metros.

Colima: lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje de hasta 8 metros.

Nayarit: lluvias intensas en el sur, vientos fuertes y oleaje elevado.

Michoacán: lluvias muy fuertes en algunas zonas, con riesgo de inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

Las autoridades también alertaron sobre posibles deslaves, desbordamientos y afectaciones en zonas bajas. Por eso, pidieron mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil.

Colima tendrá lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento./@climamx

¿Qué hacer mientras pasa el huracán Simón?

También se recomienda alejarse de las ventanas, asegurar puertas y objetos que puedan salir proyectados y tener a la mano documentos importantes, una linterna, un radio de baterías y suministros básicos.

Protección Civil pidió a las familias permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios. Quienes vivan en zonas vulnerables deben atender las indicaciones de evacuación y acudir a un refugio cuando las autoridades lo indiquen.