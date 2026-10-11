Papa León XIV será operado de urgencia por un nódulo en el pulmón: ¿Qué se sabe de su estado de salud?

El Vaticano confirmó que el pontífice será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana

El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, luego de que médicos identificaran la lesión durante una revisión de rutina. El pontífice, de 71 años, explicó que el problema fue descubierto en una etapa temprana y que, por recomendación de los especialistas, decidió someterse a una intervención quirúrgica para retirarlo.

El anuncio se realizó durante la tradicional bendición dominical en la Plaza de San Pedro, donde el líder de la Iglesia católica compartió personalmente detalles sobre su estado de salud. Aunque la noticia generó preocupación entre los fieles, León XIV aseguró que el nódulo se encuentra localizado y agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas.

¿Qué enfermedad tiene el papa León XIV y por qué será operado?

Durante su intervención ante los fieles, el pontífice estadounidense explicó que los médicos encontraron una pequeña lesión en uno de sus pulmones, por lo que consideraron necesario retirarla quirúrgicamente. De acuerdo con sus declaraciones, el nódulo fue identificado en una fase inicial y se encuentra bien localizado, una condición que permitirá a los especialistas intervenir de manera oportuna.

En una intervención en italiano, León XIV dijo que durante un chequeo médico reciente, “los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”.

El Papa León XIV se mostró confiado de que su operación será todo un éxito/AP

El líder religioso también agradeció a quienes han mostrado preocupación por su salud y se dirigió a los creyentes para expresar su gratitud “por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones”. Hasta el momento, el Vaticano no ha informado si el nódulo es benigno o maligno, por lo que será necesario esperar los resultados de los estudios médicos correspondientes.

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué tan peligroso puede ser?

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense del Cáncer, un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de tres centímetros y que generalmente se identifica mediante estudios de imagen, como una tomografía computarizada. Estas lesiones pueden aparecer durante revisiones médicas realizadas por otros motivos y no necesariamente representan la presencia de cáncer.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown, explicó que este tipo de hallazgos son relativamente frecuentes y que, en muchos casos, no representan una enfermedad maligna. Sin embargo, señaló que algunas lesiones benignas pueden presentar características similares a las cancerosas.

“Los nódulos pulmonares son bastante comunes y a menudo son benignos, pero los nódulos benignos y cancerosos pueden tener un aspecto similar en las imágenes”, explicó el especialista.

Sobre la decisión de retirar quirúrgicamente este tipo de lesiones, Liu agregó: “Cuando existe suficiente preocupación, y cuando es seguro hacerlo en función de la ubicación del nódulo y la salud general del paciente, la extirpación quirúrgica puede proporcionar un diagnóstico definitivo”.

Por su parte, Massimo Di Maio, presidente de la Asociación Italiana de Oncología Médica, destacó que será fundamental determinar la naturaleza del nódulo y conocer si existe alguna afectación adicional. El especialista señaló que, cuando una enfermedad se descubre oportunamente, “el objetivo… es curativo”, aunque aclaró que sus declaraciones eran generales y que no forma parte del equipo médico del papa.

¿Cuándo y dónde será operado el papa León XIV?

La Santa Sede confirmó que la cirugía está programada para los primeros días de la semana del 12 de octubre y se realizará en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, una institución que durante décadas ha atendido a diferentes pontífices, incluido el papa Francisco. El centro médico cuenta con instalaciones especiales destinadas a la atención del líder de la Iglesia católica.

De acuerdo con la información proporcionada por el Vaticano, se estima que León XIV permanezca hospitalizado aproximadamente una semana después de la intervención. Hasta ahora, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre la fecha exacta en la que podrá retomar la totalidad de sus actividades oficiales.

El estado físico del pontífice es uno de los aspectos que los especialistas consideran favorables para su recuperación, debido a que mantiene una vida activa y practica deportes como tenis y natación. Hasta antes de este anuncio, no se habían reportado problemas de salud importantes relacionados con el actual líder del Vaticano.

Será durante la semana del 12 de octubre que el Papa sea intervenido quirúrgicamente/AP

¿La cirugía afectará los próximos viajes del papa León XIV?