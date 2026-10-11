En entrevista para CONTRA, la actriz habló sobre cómo la risa le ayuda a superar los días difíciles

La risa puede convertirse en una gran aliada para enfrentar los momentos complicados de la vida, y Gaby Platas lo sabe muy bien. La actriz, quien forma parte de la Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa, reconoce que participar en este programa no solamente representa una oportunidad profesional, sino también una experiencia que le permite transformar los días difíciles en momentos de felicidad. Entre juegos, improvisaciones y carcajadas, la comediante asegura que ha encontrado un espacio donde puede olvidarse de sus preocupaciones y recuperar el buen ánimo.

En entrevista exclusiva con CONTRA, Gaby nos habló sobre la importancia de reír, las experiencias que ha vivido dentro del programa y las novedades que prepara Me Caigo de Risa para su temporada número 12, cuyo estreno está programado para el próximo 12 de octubre a las 20:00 horas por Canal 5. La actriz adelantó que esta entrega tendrá una cantidad importante de juegos nuevos, invitados especiales y la incorporación de Dani Luján como nueva hermana disfuncional.

Gaby Platas está feliz de poder ser parte de la Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa / Especial

Gaby Platas asegura que Me Caigo de Risa es una terapia para ella

Aunque el público está acostumbrado a verla sonriente y disfrutando cada una de las dinámicas, Gaby Platas confesó que no siempre llega de buen humor a las grabaciones. Como cualquier persona, hay ocasiones en las que enfrenta situaciones complicadas o simplemente tiene un mal día; sin embargo, asegura que basta con comenzar a convivir con sus compañeros para que su estado de ánimo cambie por completo.

"Fíjate que es un programa que yo salgo siempre feliz. Lo divertido es ver cómo el proceso, porque a veces, pues, uno tuvo una mala tarde el día anterior, y entonces, o sea, sí te puedo decir que ha habido días que yo llego bajoneada, y nada más desde que estoy en maquillaje, desde que empiezo a ir a mis compañeros, me empiezo a poner bien, o sea, me empiezo a sentir como mucha felicidad, y ya para cuando salimos del programa todos salimos como si saliéramos de una fiesta. Es maravilloso porque, pues, es como un trabajo que además te terapea”.

Para la actriz, esta sensación es uno de los mayores regalos que le ha dejado su participación en el programa. La convivencia con la Familia Disfuncional, las bromas espontáneas y las situaciones inesperadas de cada grabación provocan que incluso las jornadas de trabajo se conviertan en experiencias que disfruta profundamente. Más allá de entretener al público, Me Caigo de Risa también se ha transformado en un espacio de bienestar personal para Gaby Platas.

¿Por qué Gaby Platas recomienda reír incluso en los momentos difíciles?

La actriz considera que la risa puede cambiar la manera en que las personas perciben sus problemas, algo que ha comprobado no solamente por su experiencia personal, sino también por los mensajes que recibe de los seguidores del programa. Gaby explicó que muchos espectadores les han compartido historias relacionadas con situaciones difíciles, pérdidas y problemas personales, pero también les han contado cómo encuentran momentos de tranquilidad al ver las ocurrencias de la Familia Disfuncional.

"Porque te cambia la forma de percibir tu situación, te cambia la forma de percibir la vida. Hemos tenido la fortuna de que muchas personas en redes sociales nos mandan mensajes, muchos contándonos historias verdaderamente tristes, o situaciones verdaderamente graves, y que dentro de esa situación se dan el tiempo y la oportunidad de ver un programa como Me Caigo de Risa, y nos pone dentro de esta situación, pues dicen: ‘me sentí mucho más ligero’, ‘me sentí más tranquilo’, y eso para nosotros es como por lo que vale la pena hacer el programa, porque tenemos esta retribución de saber que la gente está pasándola bien con lo que hacemos, que les podemos quitar un poco esa nubecita negra de repente”.

Gaby destacó que saber que su trabajo puede ayudar a alguien a sentirse mejor representa una de las mayores satisfacciones de su carrera. Para ella, hacer reír al público tiene un valor especial cuando logra ofrecer un momento de distracción a quienes atraviesan circunstancias complicadas, pues considera que una carcajada puede ayudar a cambiar la perspectiva de una situación, aunque sea por unos instantes.

Para la actriz, la risa es la mejor terapia que cualquier persona / Especial

Dani Luján llega a Me Caigo de Risa como nueva hermana disfuncional

Una de las grandes sorpresas de la temporada 12 de Me Caigo de Risa será la incorporación de Dani Luján a la Familia Disfuncional. Gaby Platas aseguró que la actriz llegará para mostrar una faceta que muchos televidentes todavía no conocen, pese a su extensa trayectoria en televisión.

"Pues, mira, empezamos con nueva hermana disfuncional, que es Dani Luján, que es lo máximo. Digo, la conocen de mil cosas que ha hecho toda la vida, pero no la han visto como hermana disfuncional, y es maravillosa. Y es la temporada en la que tenemos más juegos nuevos de todas las temporadas que se han hecho estos 12 años. Hay muchos juegos muy buenos, muy divertidos”.

“Tenemos invitados que la gente ha pedido mucho que regresen, y también tenemos invitados que nunca habían ido, y que son grandes descubrimientos, porque como que siempre los ves haciendo un personaje, y ahora los ves haciendo cosas de hermanos disfuncionales, y es muy divertido”.

La llegada de Dani Luján no será la única novedad. De acuerdo con Gaby, esta será la temporada con más juegos nuevos en la historia del programa, una apuesta que busca sorprender tanto a los integrantes del elenco como a los espectadores que han seguido el formato durante sus diferentes entregas. Además, explicó que los retos continuarán elevando su nivel de dificultad, por lo que los participantes deberán estar preparados para enfrentar dinámicas cada vez más complicadas.

"Siempre aumentamos el grado de dificultad. Aumentamos la edad de los participantes, y también el grado de dificultad”.

¿Qué invitados estarán en la temporada 12 de Me Caigo de Risa?

Además de los nuevos juegos, el programa contará con el regreso de invitados que se han ganado el cariño del público y con la participación de celebridades que nunca antes habían formado parte de las dinámicas de la Familia Disfuncional. Entre los nombres que Gaby Platas adelantó a CONTRA se encuentran Tatiana, Camila Fernández, Odalys Ramírez, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Walo y Esteban Silvas, David Zepeda, Marie Claire, Ernesto y Jorge D ́Alessio, Emilio Osorio, Emmanuel Palomares y Andrea Legarreta, por mencionar algunos.

"Sí, bueno, tenemos invitados ya clásicos como Chuponcito, como Andrea Legarreta, como David Cepeda, y tenemos invitados nuevos que nos han sorprendido mucho, como Oka Giner, que fue la semana pasada, y que jamás pensé que fuera una mujer tan divertida, y es lo máximo”.

La actriz reconoció que una de las experiencias más interesantes del programa consiste en descubrir cómo se comportan las celebridades cuando dejan de interpretar a sus personajes habituales. Algunos llegan nerviosos o preocupados por cometer errores frente a las cámaras, pero conforme avanzan los juegos terminan olvidándose de las inhibiciones y mostrando una personalidad mucho más espontánea.

Gaby Platas ha participado en innumerables dinámicas que la han llevado a reír hasta perder el control / Especial

Gaby Platas revela cuál es su juego favorito de Me Caigo de Risa

Después de tantas temporadas, Gaby Platas ha participado en innumerables dinámicas que la han llevado a reír hasta perder el control. Sin embargo, existe una prueba que continúa siendo su favorita: Escenario Inclinado, un juego que combina improvisación, equilibrio y situaciones inesperadas que ponen a prueba la creatividad de los participantes.

"Híjole, pues de reír, la verdad es que muchas, pero bueno, mi favorito, mi juego favorito es el ‘Escenario Inclinado’. Me encanta porque para nosotros, o sea, nosotros nunca sabemos qué va a pasar, nunca sabemos qué nos van a aventar, entonces algunas puertas dan toques, literal, cuando agarras la perilla, entonces siempre es como, como que dan nervios, porque luego en la producción son bien manchados".

La actriz explicó que parte de la diversión está precisamente en no saber qué ocurrirá durante las grabaciones. Los integrantes deben reaccionar en el momento, improvisar frente a situaciones inesperadas y adaptarse a las ocurrencias preparadas por la producción, lo que genera momentos de comedia que resultan difíciles de anticipar.

Gaby Platas confiesa que ya perdió la vergüenza en Me Caigo de Risa

Aunque las dinámicas del programa suelen colocar a sus participantes en situaciones ridículas, incómodas o completamente inesperadas, Gaby aseguró que después de tantos juegos ya no siente vergüenza de hacer el ridículo frente a las cámaras. Incluso considera que esa libertad es fundamental para que los invitados se animen a participar sin preocuparse demasiado por su imagen pública.

"Híjole, ¿sabes qué pasa? Que como que yo ya tengo cero pena, como que a mí ya nada me da vergüenza, y creo que también eso es como parte importante del programa. Ya no nos da pena nada, ya le entramos a todo, y creo que eso también está padre con los invitados, porque, pues, ellos llegan, pues, a hacer solamente un programa”.

“Entonces, al principio, a algunos los ves que están preocupados de no regarla o no hacer o decir algo vergonzoso, y a la hora que ven que nosotros, pues, ya no tenemos ningún pudor, se sueltan, y para la gente creo que es muy bonito ver esa faceta de actores y de, bueno, de famosos que no se esperan”.

Esta actitud, explicó, ayuda a crear un ambiente de confianza en el que los participantes pueden experimentar con la comedia y mostrar un lado diferente de su personalidad. Para Gaby, esa espontaneidad es uno de los principales atractivos del programa, pues permite que actores, conductores y otras celebridades abandonen por un momento su imagen habitual.

Me Caigo de Risa se estrenará el lunes 12 de octubre a las 20:00 horas por Canal 5 / Especial

Del drama a la comedia: Gaby Platas disfruta las dos facetas de su carrera

Aunque actualmente muchos espectadores identifican a Gaby Platas por su participación en Me Caigo de Risa, la actriz también cuenta con una trayectoria importante dentro de las telenovelas, donde ha interpretado personajes dramáticos y enfrentado historias cargadas de emociones. Lejos de considerar que una faceta debe sustituir a la otra, aseguró que poder hacer llorar y reír al público representa una de las mayores satisfacciones de su profesión.

"Siento que, como que de las dos formas, que creo que en eso me puedo sentir muy afortunada, porque justo ahorita acabo de terminar Guardián de mi Vida, que era un personaje muy, muy fuerte, que pasaba por cosas en las que sufría mucho, y creo que para mí como actriz es una gran fortuna poder seguir haciendo drama y las novelas, y hacer esta otra parte de comedia. Entonces, lo que la gente me ha dicho es como, ah, este, o sea, nos haces llorar, pero también nos haces reír, y para mí es muy rico poder, como, tocar todos estos puntos de lo que es mi trabajo”.

La actriz explicó que recientemente terminó su participación en Guardián de mi Vida, producción en la que interpretó a un personaje que atravesaba situaciones difíciles. Este contraste entre el drama de las telenovelas y la comedia de Me Caigo de Risa le permite explorar diferentes emociones y demostrar su versatilidad frente a las cámaras.

¿Cuándo y dónde ver la temporada 12 de Me Caigo de Risa?

La nueva temporada de Me Caigo de Risa se estrenará el lunes 12 de octubre a las 20:00 horas por Canal 5, con la incorporación de Dani Luján como nueva hermana disfuncional, invitados especiales y una importante renovación en sus dinámicas.

Gaby Platas aprovechó la entrevista con CONTRA para invitar al público a disfrutar de los nuevos episodios y adelantó que la diversión estará garantizada para quienes han seguido al programa durante sus diferentes temporadas.