El ciclón se intensificó frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos de 240 km/h y rachas de hasta 290 km/h

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante este sábado 10 de octubre de 2026, mientras continúa su desplazamiento hacia las costas del Pacífico mexicano. El fenómeno meteorológico representa un riesgo importante para diferentes entidades del occidente del país, principalmente Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, donde se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado que podrían provocar inundaciones, deslaves y afectaciones en comunidades cercanas al litoral.

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De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Simon se localizaba aproximadamente a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de 290 km/h y un desplazamiento hacia el norte a 7 km/h, condiciones que mantienen bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil ante su aproximación a territorio nacional.

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson / Especial

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simon?

Según el pronóstico del SMN, Colima enfrentará las precipitaciones más intensas, con lluvias extraordinarias superiores a los 250 milímetros, mientras que Jalisco, principalmente en sus regiones costera y oriental, y Michoacán, en la costa y el oeste, registrarán lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros. Estas condiciones podrían ocasionar acumulaciones importantes de agua en periodos relativamente cortos, especialmente en comunidades ubicadas cerca de ríos, arroyos, barrancas y zonas montañosas.

Otros estados que también resentirán los efectos de Simon serán Nayarit, particularmente en su región sur, y Guerrero, en el suroeste, donde se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros. Aunque estas entidades no presentan los mismos niveles de precipitación previstos para Colima, Jalisco y Michoacán, las autoridades advierten que las lluvias podrían generar encharcamientos, crecidas de ríos y afectaciones en caminos, por lo que recomiendan mantener las medidas preventivas.

La circulación del ciclón también estará acompañada de vientos sostenidos de entre 90 y 110 km/h en las costas de Jalisco y Colima, con rachas de hasta 130 km/h. En Michoacán se esperan vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h, condiciones capaces de provocar la caída de ramas, árboles y objetos que no se encuentren asegurados.

El huracán podría impactar este domingo en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit / Especial

¿Dónde se encuentra el huracán Simon y cuál es su trayectoria?

El huracán continúa desplazándose hacia el norte a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora, acercándose gradualmente a las costas del occidente mexicano. Debido a su ubicación e intensidad, las autoridades mantienen especial vigilancia sobre el litoral de Jalisco y Colima, donde el sistema podría generar sus mayores efectos durante el fin de semana.

Los pronósticos meteorológicos contemplan que Simon podría ingresar a territorio mexicano durante el domingo 11 de octubre, con una posible zona de impacto en la costa de Jalisco. Sin embargo, la trayectoria, velocidad e intensidad del fenómeno pueden modificarse, por lo que las autoridades recomiendan consultar constantemente los avisos oficiales y no considerar como definitiva una ubicación de impacto hasta que exista una actualización del pronóstico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil ha señalado que la zona de posible afectación comprende municipios como Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en Jalisco, además de Manzanillo, Colima. Estas localidades requieren especial atención por su cercanía al litoral y por la posibilidad de enfrentar lluvias intensas, vientos fuertes y condiciones peligrosas en el mar.

Protección Civil mantiene bajo vigilancia territorio nacional / Especial

Huracán Simon provocará olas de hasta ocho metros

Uno de los riesgos más importantes asociados con el huracán Simon será el oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica olas de 6 a 8 metros de altura en Jalisco y Colima, mientras que en Michoacán podrían alcanzar entre 4 y 6 metros. Para Guerrero se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros, con tendencia a disminuir durante el día.

Además, se espera una marea de tormenta de entre uno y dos metros en la costa de Colima, fenómeno que puede elevar temporalmente el nivel del mar y favorecer inundaciones en zonas costeras bajas. Estas condiciones representan un peligro para embarcaciones, actividades pesqueras, bañistas y personas que se encuentren cerca de playas, malecones o instalaciones portuarias.

Ante este escenario, las autoridades han implementado medidas preventivas en diferentes municipios costeros. Entre ellas destacan restricciones a actividades recreativas, cierres portuarios y evacuaciones en zonas consideradas de alto riesgo, particularmente en puntos de Jalisco y Colima.

¿El huracán Simon provocará lluvias en CDMX y Estado de México?

Aunque el huracán Simon se encuentra en el océano Pacífico, el pronóstico meteorológico también contempla precipitaciones en diferentes regiones del centro del país. Para el Valle de México se espera una mañana con cielo nublado, bancos de niebla y ambiente fresco, mientras que durante la tarde podrían presentarse lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, acompañados de descargas eléctricas.

En la capital del país se pronostican temperaturas mínimas de 13 a 15 grados y máximas de 20 a 22 grados, mientras que en Toluca se esperan mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 19 a 21 grados. También podrían registrarse rachas de viento de entre 30 y 40 km/h.

Es importante precisar que el pronóstico no coloca a la Ciudad de México dentro de la zona de impacto directo del huracán Simon. Las condiciones de lluvia previstas para la capital forman parte del panorama meteorológico regional y no deben confundirse con los efectos más peligrosos que se esperan en las costas del Pacífico.

¿En qué otros estados lloverá este sábado 10 de octubre?

Además de las entidades más expuestas a Simon, el pronóstico general del SMN contempla lluvias intensas en Oaxaca, principalmente en sus regiones noroeste y sur, así como precipitaciones muy fuertes en Chiapas, Veracruz y Puebla. También se esperan lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Morelos, Hidalgo y Tabasco.

En otras entidades, como Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California Sur y los estados de la península de Yucatán, se prevén intervalos de chubascos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos o reducción de visibilidad.

No obstante, no todas estas lluvias pueden atribuirse directamente al huracán Simon, ya que el pronóstico nacional también contempla otros sistemas y condiciones atmosféricas que influyen en diferentes regiones del territorio mexicano.

¿Qué hacer ante la llegada del huracán Simon?

Ante el fortalecimiento del huracán, las autoridades recomiendan que la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit permanezca atenta a los comunicados del SMN y de Protección Civil, especialmente si habita en comunidades costeras, zonas montañosas o lugares con antecedentes de inundaciones.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran evitar acercarse a playas y cuerpos de agua, no intentar cruzar ríos o calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y ubicar los refugios temporales habilitados por las autoridades. También es importante preparar documentos personales, medicamentos y artículos indispensables ante una eventual evacuación.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha exhortado a la población a mantenerse informada y acudir a refugios temporales cuando las condiciones de riesgo lo requieran. Las autoridades federales y estatales mantienen acciones preventivas ante la aproximación del fenómeno.