Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse informada y resguardarse ante el fortalecimiento del ciclón en el océano Pacífico. / @SasslaClimaMx-AP

La presidenta llamó a la población a mantenerse informada ante las lluvias fuertes a torrenciales previstas en cinco estados; los planes de emergencia permanecen activos en fase preventiva

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población que vive en zonas vulnerables a evacuar y trasladarse a refugios temporales ante el fortalecimiento del huracán Simón, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson la noche del viernes 9 de octubre. A través de sus redes sociales, la mandataria pidió a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y resguardarse ante las condiciones meteorológicas previstas para el occidente y sur del país.

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¿En qué estados se esperan lluvias por el huracán Simón?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartida por Sheinbaum, se esperan lluvias de fuertes a torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Las precipitaciones representan un riesgo para las comunidades vulnerables, debido a la posibilidad de inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas susceptibles.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a seguir los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las localidades que podrían verse afectadas por el ciclón.

¿Qué medidas activó el Gobierno de México ante el huracán?

Sheinbaum informó que se encuentran activos, en fase preventiva, el Plan DN-III-E y el Plan Marina, mecanismos de respuesta ante emergencias que permiten coordinar acciones para proteger a la población.

También indicó que están preparadas las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex). La coordinación entre estas dependencias busca facilitar la atención de posibles afectaciones y responder ante las necesidades que se presenten durante la evolución del fenómeno meteorológico.