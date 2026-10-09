Las lluvias torrenciales provocaron afectaciones en avenidas y zonas turísticas del puerto de Guerrero; autoridades pidieron a la población evitar salir y extremar precauciones

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Simón provocaron inundaciones en calles y avenidas de Acapulco, Guerrero, durante la tarde de este jueves 8 de octubre. Las precipitaciones dejaron vehículos varados, corrientes de agua sobre las principales vialidades y deslaves que complicaron la circulación en distintas zonas de la ciudad.

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De acuerdo con reportes de medios locales, las afectaciones alcanzaron tanto la zona turística como colonias del puerto, mientras las autoridades emitieron alertas viales y anunciaron la suspensión de clases ante las condiciones meteorológicas.

¿Qué avenidas de Acapulco se inundaron por la tormenta Simón?

Entre las vialidades afectadas por las precipitaciones se encuentran la Costera Miguel Alemán, las avenidas Cuauhtémoc, Constituyentes y Solidaridad, además de la carretera Escénica y el bulevar de las Naciones.

También se reportaron inundaciones en la carretera Acapulco-Puerto Marqués y en el circuito vial de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. En la zona turística, el agua se acumuló en distintos tramos de la Costera Miguel Alemán, incluidos puntos cercanos a la calle Juan de la Cosa y la glorieta de la Diana. Asimismo, se reportaron afectaciones en Caleta.

Las acumulaciones de agua dificultaron el paso de automovilistas y ocasionaron que algunos vehículos quedaran varados en calles inundadas.

¿Dónde se reportaron deslaves en Acapulco?

Las lluvias también provocaron desprendimientos de tierra en diferentes puntos del puerto. De acuerdo con reportes de Quadratín Guerrero, se registraron deslaves en la colonia Palma Sola, cerca del cuartel de la Guardia Nacional; en la avenida Cuauhtémoc, a la altura del fraccionamiento Marroquín, y sobre la avenida Escénica, frente al fraccionamiento Las Brisas, en dirección a Puerto Marqués.

Además, en la calzada de Pie de la Cuesta, en la zona poniente de Acapulco, cayeron al menos dos postes de energía eléctrica y telefonía después de que parte de un cerro se desgajara sobre la vialidad. Estas condiciones representaron un riesgo adicional para los conductores, debido a las complicaciones para transitar por calles anegadas y zonas con desprendimientos de tierra.

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Simón provocaron inundaciones en calles y avenidas de Acapulco, Guerrero. / RS

Suspenden clases en Acapulco y Costa Grande

La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco advirtió sobre la presencia de un núcleo de tormenta frente a las costas de Guerrero y pidió a la población tomar precauciones ante la posibilidad de que continuaran las lluvias fuertes.

Por su parte, el gobierno estatal anunció la suspensión de clases para el turno vespertino del jueves 8 de octubre y para ambos turnos del viernes 9 de octubre, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.