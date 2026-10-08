Las autoridades recomiendan a los padres de familia mantenerse informados sobre posibles cambios en las actividades escolares./ IA

Las autoridades recomiendan a los padres de familia mantenerse informados sobre posibles cambios en las actividades escolares

Este viernes 9 de octubre de 2026 no habrá clases presenciales en 173 municipios de Puebla y siete de Michoacán, debido a las condiciones meteorológicas que podrían poner en riesgo a estudiantes y maestros. Las autoridades educativas de ambas entidades confirmaron que las escuelas ubicadas en las zonas señaladas deberán modificar sus actividades, aunque esto no representa un día de descanso para todos los alumnos del país, pues la suspensión no aplica a nivel nacional.

La decisión permitirá que miles de familias eviten desplazarse por carreteras, calles y caminos que podrían presentar complicaciones a causa de las lluvias. En algunos puntos del país, las precipitaciones han encendido las alertas por la posibilidad de encharcamientos, aumento en los niveles de ríos y afectaciones en comunidades ubicadas cerca de cerros o zonas montañosas.

El anuncio también llega en medio de la preocupación por la tormenta tropical Simón, cuyos efectos mantienen bajo vigilancia a las autoridades de Michoacán. Aunque Puebla enfrenta condiciones meteorológicas distintas, ambos gobiernos consideraron necesario suspender temporalmente la asistencia a las escuelas durante el jueves 8 y viernes 9 de octubre, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar que la comunidad educativa quede expuesta a situaciones de riesgo.

¿En qué municipios se suspenden las clases este viernes 9 de octubre?

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal estableció que 173 municipios continuarán con actividades académicas fuera de las aulas. Esto significa que los estudiantes deberán trabajar desde casa con las indicaciones proporcionadas por sus maestros, mediante ejercicios, materiales educativos y otras herramientas disponibles según las posibilidades de cada comunidad.

La Conagua advirtió sobre precipitaciones intensas en Michoacán y Guerrero por las condiciones meteorológicas asociadas con la tormenta Simón./ CONAGUA

La medida comprende distintas regiones del territorio poblano, principalmente aquellas donde las lluvias podrían dificultar el acceso a los planteles. Entre las zonas contempladas se encuentran las sierras Norte, Nororiental y Negra, así como el Valle de Serdán y la Mixteca, donde las autoridades mantienen atención especial ante el comportamiento del clima.

En Michoacán, la Secretaría de Educación estatal también decidió evitar la asistencia a las escuelas de la región Sierra-Costa. A diferencia de Puebla, la disposición está relacionada directamente con la presencia de Simón y comprende planteles públicos e incorporados de todos los niveles educativos, desde inicial hasta posgrado.

Los siete municipios de Michoacán donde se suspenden las clases presenciales son: Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

Para las familias que viven en estas localidades, la indicación es mantenerse en contacto con las escuelas y esperar los avisos correspondientes sobre la reanudación de actividades. Las autoridades buscan evitar traslados innecesarios, especialmente en comunidades donde las precipitaciones pueden dificultar el paso de vehículos o afectar los caminos de acceso.

Fuertes lluvias y tormenta Simón ponen en alerta a las autoridades educativas

La principal preocupación no se limita a que los estudiantes lleguen mojados a sus escuelas. Las lluvias de gran intensidad pueden provocar que algunas vialidades queden temporalmente bloqueadas, que las corrientes de agua aumenten de manera repentina o que el terreno se reblandezca, especialmente en regiones serranas.

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones asociadas con Simón podrían generar lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en Guerrero y Michoacán, además de incrementar el riesgo de inundaciones y deslaves. Por esta razón, se mantiene la recomendación de atender los avisos de Protección Civil y evitar acercarse a ríos o arroyos cuando presenten crecidas.

En el resto de México, las clases deberán continuar de manera habitual, siempre que las autoridades educativas locales no anuncien alguna modificación adicional. Por ello, es importante no confundir los avisos estatales con una suspensión general de la Secretaría de Educación Pública federal.