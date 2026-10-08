La pareja terminó porque ella ingresó al reality de Televisa / Especial

La ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 reveló que su pareja la sorprendió con un ramo de rosas rojas y le pidió retomar su relación

La vida de Mariana Ochoa dio un giro inesperado después de convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, pues además de celebrar su triunfo en el reality, la cantante también recuperó el amor. La integrante de OV7 reveló que regresó con su novio, quien meses atrás había decidido terminar la relación debido a que no estaba de acuerdo con su participación en el programa, donde los concursantes permanecen bajo la vigilancia de las cámaras las 24 horas del día.

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Durante un encuentro con medios de comunicación, Mariana se mostró emocionada por esta nueva etapa sentimental y compartió que su reconciliación ocurrió prácticamente al llegar a casa, cuando todavía disfrutaba del reencuentro con sus hijos después de permanecer alejada de ellos durante la competencia. La cantante aseguró que no esperaba la sorpresa que estaba por recibir y confirmó, entre sonrisas, que nuevamente tiene pareja.

"Ya tengo novio, es la noticia de hoy".

Mariana Ochoa se dejó ver de la mano con su novio frente a los medios / Especial

¿Cómo regresó Mariana Ochoa con su novio después de La Casa de los Famosos?

De acuerdo con el relato de Mariana Ochoa, todo ocurrió el lunes posterior a su salida del reality, cuando finalmente pudo regresar a su hogar y abrazar a sus hijos. Mientras disfrutaba de ese momento familiar, alguien tocó el timbre de su casa y, al abrir la puerta, descubrió que se trataba de su expareja, quien había llegado con un ramo de rosas rojas y una propuesta que terminó por sorprenderla.

La cantante confesó que no necesitó demasiado tiempo para decidir si quería darle una segunda oportunidad a su relación, pues los sentimientos entre ambos seguían presentes a pesar de las diferencias que los habían llevado a separarse antes de su ingreso al programa.

"Llegó el lunes que llegué a mi casa, abracé a mis hijos y en eso tocaron mi timbre y abrí. Me llegó con un ramo de rosas rojas preciosas y me dijo: '¿Quieres volver a ser mi novia', y yo: 'Sí', ni lo pensé", recordó entre risas.

La cantante fue recibida por su expareja en la final de La Casa de los Famosos / Especial

¿Por qué el novio de Mariana Ochoa la terminó antes de entrar a LCDLF?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue que su novio había terminado la relación precisamente porque Mariana decidió participar en La Casa de los Famosos México. La cantante reconoció que el formato del programa generó diferencias importantes entre ambos, especialmente por la exposición mediática que implica permanecer frente a las cámaras durante todo el día.

Durante la entrevista, un reportero le recordó las circunstancias que habían provocado su separación y le preguntó directamente si su pareja no estaba de acuerdo con su participación.

"Terminaste tu relación justamente porque él no te apoyaba a entrar a este formato 24/7, ¿no?", cuestionó un reportero a la cantante.

Mariana confirmó que esa situación había representado un problema para la relación y explicó que ambos tienen maneras distintas de manejar su vida personal, pues mientras ella está acostumbrada a la exposición pública por su carrera artística, su pareja prefiere mantenerse alejada de los reflectores.

"Sí, sí, fue todo un tema para nosotros como pareja. Él es muy privado y yo soy muy pública", respondió Mariana Ochoa.

La exintegrante de OV7 ahora está feliz por ganar el reality y por su carrera musical / Especial

¿Qué dijeron los hijos de Mariana Ochoa sobre su reconciliación?

La cantante también habló sobre la reacción de sus hijos, quienes tuvieron que permanecer separados de ella durante su participación en el programa. Según explicó, el regreso a casa estuvo lleno de emociones, abrazos y momentos familiares que había extrañado mientras se encontraba dentro del reality.

Al ser cuestionada sobre cómo recibieron sus hijos la noticia de que había regresado con su pareja, Mariana aseguró que mantienen una buena relación con él y que se encuentran contentos con la reconciliación.

"Mis hijos lo quieren mucho".

Sin embargo, uno de los recuerdos más especiales para la cantante fue el momento en que volvió a encontrarse con ellos después de su victoria. Mariana relató que su hija estaba particularmente emocionada por el resultado del programa y que ambos necesitaban recuperar el tiempo que habían pasado separados.

"¿Qué dijeron mis hijos de que regresé a casa? No, están felices. Mi hija me recibió, corrió atrás de la puerta cuando estaba abriendo y me dijo: 'Mamá, no puedo creer que sí ganamos, mamá. Valió la pena el esfuerzo'. O sea, siguen emocionadísimos y ya nos abrazamos, los besé así toda su carita, nos acostamos a ver una peli. Les urgía que yo regresar a casa y a mí ya me urgían ellos también", agregó.