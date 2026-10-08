Condenan a mujer por maltrato infantil en México; pagará más de un millón de pesos

Kenia “N” recibió una sentencia de un año, un mes y 29 días de prisión por el maltrato contra sus cuatro hijos menores de edad en Jalisco

Una mujer identificada como Kenia “N” fue sentenciada por el delito de maltrato infantil cometido contra sus cuatro hijos menores de edad en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Además de la pena de prisión, la resolución judicial establece el pago de un millón 294 mil 853 pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

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El caso se remonta al 29 de octubre de 2021, cuando elementos policiales acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Quintas del Valle después de recibir un reporte a través de la cabina de radio. Al llegar al inmueble, los agentes localizaron a una mujer junto con cuatro menores que presentaban diversas lesiones, algunas de ellas recientes, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes para iniciar la investigación.

Kenia “N” fue sentenciada por el delito de maltrato infantil cometido contra sus cuatro hijos / Magnific

¿Qué ocurrió con los cuatro menores en Tlajomulco?

De acuerdo con la información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, las cuatro niñas y niños presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo y entre las lesiones detectadas había algunas provocadas con un objeto punzocortante. Los menores señalaron a su madre, identificada como Kenia “N”, como la responsable de las agresiones.

A partir de esos hechos comenzó una investigación encabezada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, área encargada de reunir los elementos necesarios para sustentar la acusación y establecer la responsabilidad penal de la mujer.

El proceso continuó hasta llegar a un procedimiento abreviado, autorizado por la autoridad judicial, que finalmente derivó en una sentencia condenatoria por el delito de maltrato infantil.

Los niños señalaron a su propia madre de ser la responsable de las heridas que portaban (foto ilustrativa) / Magnific

¿Qué sentencia recibió Kenia “N” por maltrato infantil?

El juez determinó imponer a Kenia “N” una pena de un año, un mes y 29 días de prisión, además del pago de un millón 294 mil 853 pesos como reparación del daño a favor de sus cuatro hijos.

La resolución se produjo después de que las autoridades acreditaran los hechos y la responsabilidad de la ahora sentenciada en el delito de maltrato infantil.

La resolución judicial establece el pago de un millón 294 mil 853 pesos por concepto de reparación del daño / Especial

¿Cómo descubrieron el caso de maltrato infantil?

El caso comenzó después de que policías recibieran un reporte que los llevó hasta una vivienda de la colonia Quintas del Valle, en Tlajomulco, el 29 de octubre de 2021.

Una vez en el domicilio, los elementos encontraron a los cuatro menores con diferentes lesiones. A partir de los señalamientos realizados por las víctimas y de los indicios recabados, el caso fue canalizado hacia las autoridades especializadas en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

La investigación posterior permitió reunir pruebas y testimonios para sustentar la acusación contra Kenia “N”, hasta que el expediente llegó ante la autoridad judicial y se determinó su responsabilidad.

¿Qué es un procedimiento abreviado?

La resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, una figura contemplada dentro del sistema penal mexicano que permite llegar a una sentencia sin desarrollar un juicio oral completo cuando se cumplen determinados requisitos legales.

En este caso, según la información difundida por la Fiscalía, el procedimiento fue autorizado por la autoridad judicial y permitió que el expediente concluyera con un fallo condenatorio y la imposición de las sanciones correspondientes.