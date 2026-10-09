Huracán Isaias alcanza categoría 3 y amenaza costas de Estados Unidos; ¿qué estados están en alerta?

El huracán Isaias alcanzó la categoría 3 en el Golfo de México con vientos sostenidos de hasta 195 km/h / CONAGUA

El ciclón registra vientos sostenidos de hasta 195 km/h y podría tocar tierra entre Florida y Alabama. Las autoridades ordenaron evacuaciones en algunas zonas costeras ante el riesgo de inundaciones.

El huracán Isaias se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson este viernes 9 de octubre, mientras avanza por el Golfo de México hacia el sur de Estados Unidos, donde las autoridades activaron medidas preventivas ante sus posibles efectos.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora.

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El organismo informó que el ciclón se encontraba a unos 320 kilómetros al sur de la desembocadura del río Misisipi. Según el pronóstico, podría tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en una zona cercana a los estados de Alabama y Florida.

Ante este escenario, las autoridades estadounidenses exhortaron a la población de las áreas bajo alerta a mantenerse informada y atender las instrucciones oficiales, incluidas las órdenes de evacuación.

Florida y Alabama declararon estado de emergencia ante el posible impacto del ciclón / Gemini

¿Qué estados están en alerta por el huracán Isaias?

Florida y Alabama declararon estado de emergencia ante el posible impacto del fenómeno meteorológico y sus efectos en las comunidades costeras.

En el condado de Escambia, al noroeste de Florida, se ordenaron evacuaciones en algunas zonas expuestas a inundaciones. Además, se habilitaron albergues para las personas que necesiten resguardarse.

Las autoridades estadounidenses ordenaron evacuaciones en algunas zonas costeras ante el riesgo de inundaciones / Especial

En Pensacola, trabajadores de compañías eléctricas se prepararon para atender posibles interrupciones del servicio, mientras los equipos de emergencia se mantienen atentos a las afectaciones que pudieran presentarse.

El NHC también advirtió sobre los riesgos asociados con la marejada ciclónica, las lluvias intensas y los fuertes vientos, que pueden provocar inundaciones y daños en las zonas cercanas a la trayectoria del huracán.

¿Qué efectos podría provocar el huracán Isaias?

Además de sus vientos, Isaias representa un riesgo por el aumento del nivel del mar en las costas, las inundaciones repentinas y las precipitaciones intensas.

El Centro Nacional de Huracanes mantiene la vigilancia sobre la trayectoria de Isaias hacia el sur de Estados Unidos / Gemini

La marejada ciclónica ocurre cuando los vientos de un sistema tropical empujan el agua hacia la costa, lo que puede elevar su nivel y ocasionar inundaciones en áreas bajas.

Por ello, las autoridades recomendaron a quienes se encuentren en las zonas de riesgo seguir los avisos meteorológicos y evacuar cuando así lo indiquen los servicios de emergencia.

La intensidad de los ciclones se mide mediante la escala Saffir-Simpson, que comprende cinco categorías. Un huracán de categoría 3 presenta vientos sostenidos de entre 178 y 208 kilómetros por hora y puede ocasionar daños importantes.

Isaias, el primer huracán del Atlántico en la temporada

Otro aspecto que destaca de este fenómeno es que Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada del Atlántico en 2026, de acuerdo con los reportes citados por medios internacionales.

La formación tardía del primer huracán llamó la atención debido a que la temporada oficial de ciclones en el Atlántico comenzó el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.

En contraste, el océano Pacífico registró otros sistemas tropicales durante el año, entre ellos el huracán Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos relacionan parte de las diferencias en la actividad ciclónica de ambos océanos con factores atmosféricos y oceánicos, entre ellos el fenómeno de El Niño, que modifica los patrones de viento y temperatura del mar.

La marejada ciclónica y los fuertes vientos representan algunos de los principales riesgos asociados con el huracán / Gemini