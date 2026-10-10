Protección Civil anunció restricciones de movilidad a partir de las 16:00 horas de este sábado

El avance del huracán Simón, categoría 4, encendió las alertas en el occidente de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció la suspensión temporal de actividades no esenciales y traslados que no sean indispensables en 24 municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, debido al riesgo que representan las lluvias extraordinarias, los fuertes vientos, las inundaciones y los posibles deslaves asociados con el fenómeno meteorológico.

La medida comenzará a aplicarse este sábado 10 de octubre de 2026, a partir de las 16:00 horas, informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, durante un mensaje dirigido a la población. La funcionaria explicó que la decisión fue tomada por el Gobierno de México, en coordinación con autoridades estatales, desde el Puesto de Comando instalado en la Base Naval de Puerto Vallarta, con el objetivo de proteger a los habitantes antes de que las condiciones meteorológicas se vuelvan más peligrosas.

El avance del huracán Simón, categoría 4, encendió las alertas en el occidente de México / Magnific

¿En qué municipios se suspenden las actividades por el huracán Simón?

La suspensión de actividades no esenciales y las restricciones preventivas de movilidad contemplan 24 municipios distribuidos en cuatro entidades. Protección Civil pidió a sus habitantes evitar desplazamientos innecesarios y atender las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en las comunidades costeras y zonas susceptibles a inundaciones.

Los municipios contemplados son: Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Las autoridades recomendaron a la población de estas localidades permanecer en sus viviendas a partir de las 16:00 horas, siempre que se encuentren en sitios seguros. En caso de habitar zonas de alto riesgo, la indicación es realizar una evacuación preventiva y trasladarse oportunamente a los refugios temporales habilitados.

La medida comenzará a aplicarse este sábado 10 de octubre de 2026, a partir de las 16:00 hrs / Especial

¿Dónde impactará el huracán Simón y cuándo tocará tierra?

De acuerdo con el reporte de Protección Civil emitido durante la mañana de este sábado, el huracán Simón se mantiene en categoría 4 y continúa su desplazamiento hacia las costas del Pacífico mexicano. El pronóstico contempla un posible impacto durante las primeras horas del domingo 11 de octubre, en la zona comprendida entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, Jalisco.

La cercanía del ciclón representa un riesgo importante no solamente para las comunidades ubicadas en la trayectoria prevista, sino también para otras regiones del occidente del país que podrían experimentar lluvias intensas, vientos fuertes y afectaciones a la infraestructura. Por ello, las autoridades insistieron en que la población no debe esperar a que las condiciones empeoren para ponerse a salvo, particularmente en localidades cercanas a ríos, arroyos, laderas y zonas de inundación recurrente.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil emitido durante la mañana de este sábado / Especial

¿Qué actividades quedan suspendidas por el huracán Simón?

La medida anunciada por la CNPC se concentra en la movilidad relacionada con actividades no esenciales, por lo que se pidió evitar desplazamientos que no resulten indispensables, así como suspender actividades comerciales y recreativas durante el periodo de mayor riesgo. El objetivo es reducir la presencia de personas en calles, carreteras y espacios públicos antes de que los efectos del huracán se intensifiquen.

Protección Civil también exhortó a los habitantes a evitar circular por carreteras, caminos y vialidades cercanas a ríos o arroyos, debido a la posibilidad de inundaciones, deslaves y afectaciones a las vías de comunicación. Para quienes se encuentren en hoteles o establecimientos turísticos dentro de las zonas señaladas, la recomendación es permanecer en lugares seguros y seguir las instrucciones del personal y de las autoridades.

¿Qué medidas deben seguir los habitantes de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit?

Ante la llegada del huracán, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a los habitantes de las zonas contempladas en la alerta mantenerse informados mediante fuentes oficiales y tomar precauciones antes de que comiencen las condiciones meteorológicas más severas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran permanecer en casa si el inmueble es seguro, trasladarse a refugios temporales cuando exista riesgo, suspender traslados innecesarios y evitar cruzar zonas inundadas. También es importante seguir las indicaciones de las autoridades municipales y estatales, ya que las medidas podrían ajustarse de acuerdo con la evolución del ciclón.

La dependencia advirtió que los efectos de Simón podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, deslaves y daños en caminos, por lo que pidió extremar precauciones durante las próximas horas.