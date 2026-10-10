Huracán Simón: ¿Qué debe llevar tu mochila de emergencia y cómo protegerte ante un ciclón tropical?

Estos son los artículos básicos que debes tener preparados ante un ciclón tropical. / IA

Agua, alimentos, medicamentos y documentos importantes son algunos de los artículos que debes tener preparados ante el impacto de un ciclón tropical. Conoce qué recomienda Protección Civil

Ante el riesgo que representan los ciclones tropicales, contar con una mochila de emergencia puede ayudar a las familias a estar preparadas para enfrentar situaciones adversas. La Secretaría de Salud del Gobierno de México recomienda reunir artículos básicos de primeros auxilios, alimentos, agua y documentos esenciales, además de seguir las indicaciones de Protección Civil si se vive en una zona de riesgo.

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¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un ciclón tropical?

Una mochila de emergencia debe contener los artículos indispensables para atender necesidades básicas durante una situación de riesgo o una posible evacuación. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud, estos son los elementos que se recomienda tener a la mano: Botiquín de primeros auxilios , junto con los medicamentos que necesites tú y tu familia.

Radio, silbato y linterna , con baterías de repuesto para mantenerse informado y contar con iluminación.

Agua embotellada para mantenerse hidratado.

Alimentos no perecederos que puedan conservarse sin refrigeración.

Documentos esenciales , protegidos en bolsas de plástico o respaldados en una memoria USB.

Artículos de higiene personal para cubrir las necesidades básicas.

Agua y alimento para las mascotas, en caso de tener animales de compañía. Preparar estos artículos con anticipación permite tenerlos disponibles cuando las condiciones meteorológicas dificulten salir de casa o sea necesario trasladarse a un refugio temporal.

Protección Civil recomienda preparar una mochila de emergencia con anticipación. / iStock

¿Qué hacer si vives en una zona de riesgo por un ciclón tropical?

Si tu vivienda se encuentra en una zona vulnerable ante los efectos de un ciclón tropical, es importante tomar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades. Entre las recomendaciones de la Secretaría de Salud se encuentran: Evitar salir de casa cuando las condiciones representen un peligro.

Mantenerse informado y seguir las recomendaciones e instrucciones de Protección Civil.

Desconectar los aparatos eléctricos para reducir riesgos.

Cerrar las llaves de gas y agua cuando las condiciones y las indicaciones de seguridad lo permitan.

No tocar postes ni cables de energía eléctrica, especialmente si están caídos o dañados. También es importante identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales disponibles en la localidad.

¿Dónde consultar los refugios temporales?

El Gobierno de México dispone del portal Preparados, donde se puede consultar información relacionada con la preparación y la prevención ante fenómenos naturales.

Si las autoridades ordenan evacuar una zona, sigue sus instrucciones y dirígete al refugio indicado. No esperes a que las condiciones empeoren para organizar tus pertenencias o buscar un lugar seguro.

La preparación anticipada, una mochila con artículos esenciales y la atención a los avisos oficiales son medidas que pueden ayudar a reducir los riesgos durante la temporada de ciclones tropicales.