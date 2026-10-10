¿Hasta cuándo lloverá en CDMX? Esto dice el pronóstico para octubre y noviembre de 2026

La temporada de lluvias aún no termina en la capital. / IA

Aunque las precipitaciones comienzan a disminuir durante el otoño, las lluvias podrían continuar en la capital durante las próximas semanas. Conoce hasta cuándo se extiende la temporada

La temporada de lluvias en la Ciudad de México todavía no termina. Aunque octubre marca la transición hacia una etapa con menor actividad pluvial, las precipitaciones pueden continuar durante las próximas semanas, por lo que es importante mantenerse al tanto de los pronósticos meteorológicos.

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¿Cuándo termina la temporada de lluvias en CDMX?

La temporada de lluvias en México suele concentrarse entre mayo y octubre; sin embargo, esto no significa que las precipitaciones desaparezcan al concluir ese mes. De acuerdo con información difundida por autoridades federales, la temporada de ciclones tropicales de 2026 concluirá formalmente el 30 de noviembre.

Esto no significa que lloverá todos los días hasta esa fecha ni que las precipitaciones terminarán por completo después. Las condiciones meteorológicas pueden variar dependiendo de la humedad, los sistemas atmosféricos y el desarrollo de fenómenos tropicales.

¿Qué se espera para octubre y noviembre de 2026?

El pronóstico climático de Conagua anticipó un nuevo incremento de las lluvias durante septiembre y octubre, con precipitaciones que podrían superar el promedio en algunas regiones del país. Durante noviembre, las condiciones pueden cambiar gradualmente en el centro de México, aunque todavía existe la posibilidad de lluvias asociadas con sistemas meteorológicos que afecten al territorio nacional.

Por ello, las personas que viven en la Ciudad de México no deben descartar por completo los paraguas y los impermeables durante el otoño.

Lluvias en CDMX podrían continuar durante octubre y noviembre de 2026. / iStock

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias para la CDMX?

Para conocer las condiciones previstas para cada día, se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Estas dependencias publican información sobre lluvias fuertes, posible caída de granizo y alertas preventivas para las alcaldías capitalinas.

También es recomendable mantener las coladeras libres de basura, evitar cruzar calles inundadas y conducir con precaución durante las precipitaciones. Aunque la temporada de lluvias entra en su etapa final, octubre y noviembre todavía pueden registrar episodios de lluvia en la CDMX. Por ello, la fecha de cierre del periodo de ciclones tropicales no debe interpretarse como una garantía de que dejará de llover en la capital.