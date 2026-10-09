El Servicio Sismológico Nacional reportó un microsismo de magnitud 2.2 con epicentro en la alcaldía Tlalpan este viernes 9 de octubre. / iStock

El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este viernes al sur de la capital. Conoce a qué hora ocurrió y qué se sabe sobre la percepción del temblor

Un microsismo de magnitud 2.2 se registró en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento ocurrió a las 16:50 horas, con una profundidad de 8.7 kilómetros, según el reporte difundido por N+. Hasta el momento, la información disponible señala que el fenómeno tuvo su epicentro en esta demarcación del sur de la capital.

¿A qué hora tembló hoy en Tlalpan?

El microsismo ocurrió a las 16:50:06 horas de este viernes 9 de octubre, de acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento tuvo una magnitud de 2.2 y una profundidad de 8.7 kilómetros. Por su ubicación, el fenómeno se originó dentro de la Ciudad de México.

Los microsismos son movimientos telúricos de baja magnitud que pueden percibirse con mayor intensidad en las zonas próximas a su epicentro, aunque su percepción depende de factores como la profundidad y las características del terreno y las construcciones.

¿Sonó la alerta sísmica por el microsismo en CDMX?

No se reportó la activación de las alertas sísmicas celulares por este movimiento. De acuerdo con reportes, desde la alcaldía Tlalpan, las personas que se encontraban en la zona continuaron con sus actividades habituales y el temblor fue prácticamente imperceptible para quienes fueron entrevistados.

Esto se relaciona con que los sistemas de alerta sísmica no necesariamente se activan ante movimientos de baja magnitud con epicentro en la capital. La activación depende de los criterios técnicos de los sistemas de alerta, por lo que no todos los sismos generan un aviso preventivo.