Alebrijes gigantes iluminarán las calles del Centro Histórico de la CDMX este fin de semana. / IA

Las figuras monumentales recorrerán el Centro Histórico durante dos noches y llegarán a la Alameda Central. Conoce las fechas, los horarios y el punto de partida para disfrutar este espectáculo

La Ciudad de México tendrá un espectáculo lleno de color y tradición este fin de semana con el Paseo de Alebrijes Iluminados 2026, una actividad gratuita en la que enormes criaturas de cartonería recorrerán las calles del Centro Histórico hasta llegar a la Alameda Central.

Organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), el evento se realizará durante dos noches consecutivas y permitirá a los asistentes admirar estas figuras fantásticas iluminadas, en una experiencia pensada para disfrutar en familia.

¿Cuándo y a qué hora ver los alebrijes iluminados en CDMX?

El Paseo de Alebrijes Iluminados se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, en un horario de 19:00 a 21:00 horas. El recorrido comenzará en las instalaciones del Museo de Arte Popular, ubicado en Revillagigedo número 11, esquina con Independencia, en la colonia Centro Histórico, y continuará hacia la Alameda Central.

Una vez que las figuras lleguen al parque, recorrerán sus corredores internos para que el público pueda observarlas de cerca y tomar fotografías. Lo mejor es que la entrada es gratuita, por lo que no necesitas comprar boletos para asistir. Sin embargo, toma en cuenta que el evento podría cancelarse en caso de lluvia.

¿Qué encontrarás en el Paseo de Alebrijes Iluminados?

Los protagonistas serán enormes figuras elaboradas con técnicas de cartonería mexicana, inspiradas en animales reales y seres imaginarios que destacan por sus formas, colores y detalles. Durante el recorrido nocturno, las luces darán un aspecto diferente a estas creaciones artesanales, mientras avanzan por las calles del Centro Histórico hasta llegar a uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.

De acuerdo con información difundida sobre el evento, esta tradición comenzó en 2014 con diez figuras y, con el paso de los años, ha crecido hasta reunir más de 40 piezas. La actividad busca acercar el arte popular mexicano a habitantes y visitantes de la capital mediante una experiencia al aire libre.

¿Habrá otro desfile de alebrijes en la CDMX en octubre?

Sí. Además del paseo nocturno de este fin de semana, la capital recibirá el 18° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales el sábado 17 de octubre de 2026. Este segundo evento comenzará a las 12:00 horas en el Zócalo capitalino y avanzará por las calles del Centro Histórico hasta incorporarse a Paseo de la Reforma, con destino a la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Después del desfile, las figuras permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, hasta el 8 de noviembre. Esta muestra también será gratuita.

Así, octubre ofrecerá dos oportunidades para disfrutar de estas creaciones: un recorrido iluminado por la noche este 10 y 11 de octubre, y el tradicional desfile de alebrijes monumentales el próximo sábado 17.

Si buscas un plan gratuito para este fin de semana en la CDMX, el Paseo de Alebrijes Iluminados es una opción para disfrutar del arte popular mexicano sin salir del Centro Histórico. Recuerda llegar con anticipación y consultar los avisos del Museo de Arte Popular ante posibles cambios por las condiciones del clima.