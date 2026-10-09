Se detectaron máquinas de juego sin permisos o documentación que acreditara su legal procedencia / Especial

Autoridades federales y capitalinas realizaron cateos e inspecciones en distintos establecimientos de la Ciudad de México

Un operativo conjunto entre autoridades federales y de la Ciudad de México permitió el aseguramiento de 266 máquinas tragamonedas que operaban en diferentes establecimientos de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa. Las acciones formaron parte de una estrategia para combatir actividades ilícitas relacionadas con estos dispositivos, verificar su legalidad y evitar que continúen funcionando negocios que no cuentan con los permisos o documentos correspondientes.

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La intervención incluyó cinco órdenes de cateo y ocho verificaciones administrativas, realizadas después de diversos trabajos de investigación que permitieron identificar inmuebles donde presuntamente se encontraban máquinas de juego operando de manera irregular. En el despliegue participaron elementos de seguridad y personal de distintas dependencias, quienes inspeccionaron establecimientos, revisaron equipos y aseguraron los dispositivos relacionados con las investigaciones.

Autoridades federales y locales lograron el aseguramiento de 266 máquinas tragamonedas ilegales / Especial

¿Dónde aseguraron máquinas tragamonedas ilegales en CDMX?

Uno de los principales puntos del operativo fue la calle López, ubicada en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde las autoridades ingresaron a dos establecimientos identificados durante las investigaciones. En el primero fueron aseguradas 24 unidades de procesamiento central (CPU), 22 monitores, dos dispositivos de grabación de videovigilancia, máquinas para extraer peluches y 20 equipos tragamonedas tipo pinball.

En otro negocio localizado sobre la misma calle, los elementos participantes encontraron 17 máquinas tipo pinball, 10 juegos con sus respectivos monitores y CPU, 10 máquinas para extraer peluches y cinco tragamonedas adicionales. Los equipos quedaron asegurados como parte de las diligencias realizadas para determinar las condiciones en las que operaban estos establecimientos y comprobar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

Las autoridades explicaron que los cateos fueron autorizados después de que los trabajos de investigación permitieran identificar establecimientos donde funcionaban máquinas de juego sin los permisos necesarios. Una vez obtenidas las órdenes judiciales, se organizó un operativo simultáneo para intervenir los inmuebles señalados.

Las acciones formaron parte de una estrategia para combatir actividades ilícitas relacionadas con estos dispositivos / Especial

¿Qué encontraron las autoridades durante los cateos en Iztapalapa?

De manera paralela, el operativo se extendió a la alcaldía Iztapalapa, específicamente a establecimientos de la colonia San José Aculco, donde también fueron localizados equipos relacionados con juegos de azar.

En un inmueble ubicado sobre la calle Santa María la Purísima, los agentes aseguraron 26 equipos con juegos integrados, 13 muebles de escritorio, siete máquinas tipo pinball, cuatro máquinas barredoras, dos pantallas y dinero en efectivo. Estos objetos fueron incluidos en las diligencias realizadas por las autoridades para documentar las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

Otro de los puntos intervenidos fue un negocio situado en la calle Cosmógrafos, dentro de la misma colonia, donde se localizaron 20 CPU y nueve máquinas tragamonedas. La revisión de estos establecimientos formó parte del mismo despliegue coordinado entre instituciones federales y capitalinas.

La intervención incluyó cinco órdenes de cateo y ocho verificaciones administrativas / Especial

Realizan ocho verificaciones adicionales en establecimientos de Cuauhtémoc

Además de los cateos, las autoridades realizaron ocho acciones de verificación administrativa con apoyo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Estas inspecciones tuvieron como objetivo revisar la documentación relacionada con la procedencia legal de las máquinas tragamonedas instaladas en distintos establecimientos.

Las revisiones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en zonas como Arcos de Belén, Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, General Anaya, San Cosme, Rosario y Manzanares, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante las visitas, el personal solicitó a los responsables de los negocios los documentos necesarios para acreditar la legal procedencia de los dispositivos.

Sin embargo, al no presentarse la documentación requerida, las autoridades procedieron al aseguramiento de 103 máquinas tragamonedas. Estos equipos se sumaron a los localizados durante los cateos, elevando considerablemente la cantidad total de dispositivos retirados de los establecimientos inspeccionados.

Las instituciones participantes señalaron que estas acciones buscan combatir la operación de establecimientos irregulares y reducir los riesgos relacionados con actividades ilícitas, particularmente aquellos que pueden afectar a niñas, niños y jóvenes.