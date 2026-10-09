Terremoto de 7.7 en Panamá sorprende EN VIVO a conductores de TV: así huyeron del set

Un terremoto de magnitud 7.7 sorprendió a conductores de televisión en Panamá. / X

Cinco conductores de un programa deportivo tuvieron que interrumpir la transmisión y buscar resguardo cuando el movimiento telúrico comenzó a sacudir el estudio. El momento quedó grabado en video

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 y sorprendió a cinco conductores del canal deportivo RPC mientras realizaban una transmisión en vivo. La fuerza del movimiento provocó momentos de tensión dentro del estudio, donde los presentadores dejaron sus lugares y se alejaron ante la caída de objetos.

Las imágenes del incidente muestran cómo los comunicadores pasaron de la sorpresa a la preocupación conforme aumentaba el movimiento. Aunque al principio algunos reaccionaron con risas y comentarios, segundos después tuvieron que interrumpir el programa para ponerse a salvo. Durante la transmisión se escucha a uno de los integrantes advertir: “¡Cuidado, compañeros!”, mientras sus colegas se levantan de sus asientos y se alejan del espacio donde se encontraban.

Así sorprendió el terremoto en Panamá a conductores de televisión

El momento quedó registrado por las cámaras del programa deportivo de RPC. En el video se observa a los cinco presentadores conversando frente a las cámaras cuando uno de ellos nota que el lugar comienza a moverse. Al principio, sus compañeros reaccionan tranquilos; sin embargo, la situación cambia cuando las sacudidas se hacen más evidentes y comienzan a escucharse objetos que caen dentro del establecimiento.

Ante el movimiento, los conductores dejan sus micrófonos y abandonan sus posiciones para buscar un sitio seguro. La transmisión captura los instantes en que el equipo se retira, mientras el temblor continúa sacudiendo el lugar.

La grabación se difundió en redes sociales y llamó la atención por mostrar la reacción de los comunicadores en tiempo real ante un fenómeno natural que los tomó por sorpresa.

¿De cuánto fue el terremoto que sacudió Panamá?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 7.7 y se registró a las 12:56 horas, tiempo local de Panamá.

Los primeros reportes ubicaron el epicentro en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país. Las estimaciones iniciales sobre la magnitud fueron modificadas conforme avanzó el análisis del movimiento telúrico. El temblor también se percibió en otras regiones panameñas, incluida Ciudad de Panamá, donde se reportaron evacuaciones preventivas de edificios ante la intensidad del movimiento.