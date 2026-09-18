Simulacro Nacional 2026: ¿qué hacer si te toca en el Metro de CDMX este 19 de septiembre?

El Metro CDMX participará en el Segundo Simulacro Nacional este 19 de septiembre. / @MetroCDMX

Este sábado 19 de septiembre se realizará el ejercicio nacional y el Metro aplicará protocolos especiales ante la hipótesis de sismo

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se realizará el Segundo Simulacro Nacional y, si durante el ejercicio te encuentras viajando en el Metro de la Ciudad de México, es importante conocer cómo actuar cuando se active la alerta sísmica.

En la Ciudad de México se contempla un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.7, por lo que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro también participarán en el ejercicio.

Usuarios del Metro deberán seguir las indicaciones del personal durante el simulacro. / @MetroCDMX

¿Qué pasa con los trenes del Metro cuando suena la alerta?

Cuando se active el alertamiento, el Metro pondrá en marcha sus protocolos de actuación. Los trenes que se encuentren en una estación detendrán su marcha, mientras que aquellos que estén circulando entre estaciones deberán avanzar hasta la estación más cercana antes de detenerse.

La recomendación es permanecer dentro del vagón y esperar las indicaciones del personal del Metro. El objetivo es que las instalaciones puedan ser revisadas antes de reanudar la circulación.

¿Qué debes hacer si estás en el andén?

Si al momento del simulacro te encuentras esperando un tren, la indicación es mantener la calma y replegarte hacia las paredes del andén. También debes evitar correr, gritar o empujar a otras personas. Es importante permanecer atento a las instrucciones de los trabajadores del Metro y de los brigadistas que participen en el ejercicio.

El protocolo del STC establece además que las personas usuarias no deben rebasar la línea amarilla ni invadir las vías o los túneles.

¿Y si estás en pasillos o escaleras del Metro?

La prioridad es conservar la calma y evitar desplazamientos innecesarios mientras se desarrolla el ejercicio. Si el personal del Metro indica una evacuación, los usuarios deberán seguir la ruta señalada y las instrucciones de los brigadistas, sin intentar buscar una salida por cuenta propia.

Esto es especialmente importante en espacios con gran concentración de personas, donde correr o empujar puede generar otro tipo de riesgos.

¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 comenzará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El alertamiento contempla la activación de altavoces en las entidades donde corresponda y mensajes de alerta a través de telefonía celular, como parte del ejercicio nacional.

La fecha también coincide con la conmemoración de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, por lo que las autoridades llaman a utilizar el ejercicio para revisar planes y protocolos de emergencia.

El ejercicio de Protección Civil comenzará a las 12:00 horas de este sábado. / @MetroCDMX

¿Qué debes recordar si estás en el Metro durante el simulacro?

Si vas a utilizar el Metro este sábado, toma en cuenta estas recomendaciones: Mantén la calma cuando escuches la alerta.

Si estás dentro del tren, permanece en el vagón y espera instrucciones.

Si estás en el andén, replíegate hacia las paredes .

No corras, empujes ni grites.

No rebases la línea amarilla .

Nunca invadas las vías o túneles.

Si se ordena una evacuación, sigue las rutas establecidas y las indicaciones del personal .

No intentes salir por tu cuenta de un tren detenido entre estaciones. El Metro cuenta con un protocolo específico para responder ante escenarios sísmicos y coordina estas acciones con sus áreas operativas, de seguridad y Protección Civil.