Sismo se registra en México después del Simulacro Nacional del 19 de septiembre

Esto pasa una hora después de que millones de mexicanos estuvieran alerta tras algún desastre natural / Magnific

El movimiento ocurrió a las 13:06 horas con epicentro al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz

El 19 de septiembre volvió a estar marcado por la actividad sísmica en México. Poco más de una hora después de la realización del Segundo Simulacro Nacional 2026, un sismo de magnitud 3.9 fue registrado durante la tarde de este sábado en el estado de Veracruz, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer afectaciones de consideración relacionadas con el movimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor ocurrió a las 13:06:35 horas del 19 de septiembre de 2026, mientras que su epicentro fue localizado aproximadamente 35 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz. El movimiento se originó a una profundidad de 153 kilómetros, factor que contribuyó a que la percepción en superficie fuera limitada en diferentes puntos de la región.

Un sismo de magnitud 3.9 fue registrado durante la tarde de este sábado en el estado de Veracruz / Magnific

Sismo ocurre después del Segundo Simulacro Nacional

La coincidencia llamó especialmente la atención debido a que apenas a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se había realizado el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio preventivo organizado por el Gobierno federal para fortalecer los protocolos de respuesta de la población ante una emergencia.

Esto significa que transcurrió aproximadamente una hora y seis minutos entre el inicio del simulacro y el registro del sismo real en Veracruz. Durante el ejercicio preventivo se activó el alertamiento mediante telefonía celular y los sistemas de alerta disponibles en distintas regiones del país.

Para la zona centro, el simulacro contempló como hipótesis principal un sismo de magnitud 7.7 con epicentro cercano a Tehuacán, Puebla, aunque también se establecieron otros escenarios de emergencia para diferentes regiones de México.

Su epicentro fue localizado aproximadamente 35 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz / Especial

¿Dónde fue el sismo de este 19 de septiembre?

El movimiento real registrado posteriormente tuvo su origen en Veracruz, específicamente al sur de Jáltipan de Morelos. El SSN ubicó el epicentro en las coordenadas 17.648 de latitud norte y -94.666 de longitud oeste, con una profundidad focal considerable.

Precisamente esos 153 kilómetros de profundidad ayudan a explicar por qué un movimiento sísmico puede tener una percepción mucho menor en superficie. La energía liberada debe recorrer una distancia mayor antes de llegar a las zonas habitadas, por lo que puede perder intensidad durante su propagación.

Hasta los primeros reportes disponibles, no se habían informado daños graves, evacuaciones extraordinarias ni incidentes importantes derivados de este sismo.

El SSN ubicó el epicentro en las coordenadas 17.648 de latitud norte y -94.666 de longitud oeste / Magnific

¿Sonó la alerta sísmica por el temblor?

Debido a las características del movimiento, particularmente su magnitud y ubicación, no se reportó una activación generalizada de la alerta sísmica asociada al temblor de las 13:06 horas.

Esto no debe confundirse con la alerta que había sonado previamente a las 12:00 horas, pues aquella activación correspondió al Segundo Simulacro Nacional y formó parte del ejercicio programado por las autoridades desde semanas atrás.

¿Por qué tiembla frecuentemente en Veracruz?

Aunque entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas suelen concentrar buena parte de la atención por la actividad sísmica, Veracruz también registra movimientos telúricos con regularidad debido a la compleja interacción tectónica existente en territorio mexicano.

México se encuentra en una región donde interactúan distintas placas tectónicas, entre ellas las placas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, lo que explica la constante actividad sísmica que ocurre en diferentes regiones del país.

Por ello, movimientos de magnitud moderada o baja pueden registrarse diariamente sin que necesariamente provoquen daños o sean perceptibles para gran parte de la población.

¿Por qué el 19 de septiembre genera tanta atención?

La fecha tiene un significado particular para México debido a los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017, dos de los episodios sísmicos más recordados en la historia reciente del país.

Precisamente por esa razón, las autoridades utilizan esta fecha para realizar ejercicios de protección civil que permitan practicar evacuaciones, revisar rutas de emergencia y mejorar la coordinación entre población, brigadas y cuerpos de atención.

Este 2026, el Gobierno federal programó el ejercicio a las 12:00 horas y convocó a instituciones públicas, privadas, escuelas, centros de trabajo y familias de las 32 entidades a participar.