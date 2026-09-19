¿Por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular durante el simulacro del 19 de septiembre?

Algunos usuarios reportaron que no recibieron el aviso de alerta sísmica en sus teléfonos. / Especial

Este 19 de septiembre se activó el sistema de alertamiento celular; conoce qué revisar si tu teléfono no recibió el aviso

Este sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, se realizó el Segundo Simulacro Nacional, ejercicio en el que se activaron los sistemas de alertamiento sísmico en las entidades con cobertura y se envió un mensaje a teléfonos celulares compatibles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el aviso mediante telefonía celular debía llegar acompañado de sonido y vibración, además de indicar claramente que se trataba de un simulacro. El sistema no requiere descargar una aplicación específica ni contar con saldo o datos móviles para recibir el mensaje.

Sin embargo, algunas personas reportaron que la alerta no llegó a sus dispositivos.

El 19 de septiembre se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México. / Especial

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular?

Que el mensaje no haya aparecido en el teléfono no necesariamente significa que todo el sistema haya fallado. La recepción depende, entre otros factores, de que el dispositivo sea compatible y de la configuración de las alertas de emergencia.

También es importante recordar que el alertamiento por telefonía celular funciona mediante una tecnología distinta a las aplicaciones convencionales de alertas sísmicas.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que el sistema de alertamiento masivo está diseñado para enviar mensajes a los dispositivos ubicados dentro de una zona geográfica determinada, sin necesidad de que el número telefónico corresponda a esa región.

¿Qué hacer si no recibiste el mensaje?

Antes de considerar que existe un problema con el sistema, es recomendable revisar la configuración del teléfono y comprobar que el equipo sea compatible con las alertas de emergencia.

En Android, la ubicación de estas opciones puede cambiar según la marca y la versión del sistema operativo. Generalmente se encuentran dentro de Ajustes o Configuración, en apartados como Notificaciones, Seguridad y emergencias o Alertas de emergencia inalámbricas.

En iPhone, puedes ingresar a Configuración > Notificaciones y desplazarte hasta la parte inferior para revisar las opciones relacionadas con Alertas gubernamentales.

Los nombres y opciones disponibles pueden variar entre dispositivos, por lo que es importante revisar específicamente las funciones de alertamiento de emergencia.

Los celulares compatibles pueden recibir alertas de emergencia sin necesidad de instalar una aplicación./ RS

¿Necesito descargar una aplicación para recibir la alerta?

No. El sistema de alertamiento por telefonía celular utilizado para estos ejercicios no requiere instalar una aplicación específica. De acuerdo con información de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el sistema funciona mediante el envío masivo de mensajes a dispositivos compatibles dentro de una zona determinada.

Por ello, tener o no una aplicación de alerta sísmica instalada es independiente de este mecanismo.

¿La alerta sísmica suena en todos los celulares?

No necesariamente. El Gobierno de México señaló que el alertamiento por telefonía celular está dirigido a equipos compatibles y que el sistema se activa en las zonas establecidas para el ejercicio.

En el Segundo Simulacro Nacional 2026, el alertamiento se realizó de manera simultánea con los sistemas correspondientes, incluyendo altavoces en las entidades con cobertura del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.