VIDEO: México recuerda a víctimas de los sismos de 1985 y 2017 con Bandera a media asta

Este sábado también se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026 a las 12:00 horas / Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la ceremonia del 19 de septiembre

México volvió a recordar este 19 de septiembre a las víctimas de los devastadores sismos de 1985 y 2017, dos tragedias que marcaron profundamente al país y particularmente a la Ciudad de México. Como parte de la conmemoración, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo capitalino la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta, en memoria de quienes perdieron la vida a consecuencia de ambos terremotos.

La mandataria salió de Palacio Nacional durante las primeras horas de este sábado acompañada por integrantes de su gobierno y autoridades responsables de seguridad y Protección Civil. En la ceremonia participaron también elementos de las Fuerzas Armadas, cuerpos de emergencia y representantes de la Cruz Roja Mexicana. El Gobierno federal había anunciado previamente que el acto conmemorativo se realizaría durante la mañana del 19 de septiembre, antes de las actividades correspondientes al Segundo Simulacro Nacional 2026.

La presidenta Sheinbaum encabezó la ceremonia del 19 de septiembre para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 / Especial

México recuerda a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre

Durante el acto solemne se entonó el Himno Nacional Mexicano y posteriormente se realizó el Toque de Silencio en memoria de las personas que murieron durante los terremotos. La imagen de la Bandera Nacional a media asta volvió a convertirse en uno de los símbolos de una fecha que, además del duelo, está vinculada con la prevención y la cultura de Protección Civil en México.

La conmemoración se produce 41 años después del terremoto de 1985 y nueve años después del sismo de 2017. La coincidencia de ambos fenómenos en un 19 de septiembre convirtió la fecha en una de las más significativas para la memoria colectiva de los mexicanos, aunque especialistas han reiterado que esto no significa que septiembre sea por sí mismo un mes en el que necesariamente deban producirse grandes terremotos.

Las actividades para recordar a las víctimas no se limitaron al Zócalo. En Tlatelolco, una de las zonas emblemáticas de la tragedia de 1985, también se organizaron actos conmemorativos durante las primeras horas de este sábado, entre ellos una misa y un homenaje para recordar a las personas fallecidas y reconocer a quienes participaron en las labores de rescate.

En el Zócalo capitalino se realizó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta / Especial

¿A qué hora será el Simulacro Nacional este 19 de septiembre?

Como parte de la jornada, México llevará a cabo este sábado el Segundo Simulacro Nacional 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro del país. El ejercicio tiene como objetivo fortalecer la capacidad de reacción de autoridades y población, además de revisar protocolos de emergencia, rutas de evacuación y puntos de reunión.

A esa hora se activará la alerta sísmica mediante altavoces y sistemas vinculados en las entidades que cuentan con cobertura de SASMEX, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y Chiapas. También se enviará un mensaje de alertamiento acompañado de sonido y vibración a teléfonos celulares compatibles, en el que se especificará que se trata de un simulacro.

Para el centro del país, el escenario principal contempla hipotéticamente un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Sin embargo, el ejercicio nacional contempla cinco hipótesis diferentes dependiendo de la región: también se plantean escenarios con epicentro en Mexicali, Baja California; Ciudad de Allende, Nuevo León; Cabo Catoche, Quintana Roo, y Tonalá, Chiapas.

Las autoridades han insistido en que la población debe distinguir el ejercicio de una emergencia verdadera. En Puebla, por ejemplo, Protección Civil ha indicado que si la señal se activa fuera del horario establecido para el simulacro, debe considerarse una situación real y aplicarse los protocolos correspondientes.

Durante el acto solemne se entonó el Himno Nacional Mexicano y posteriormente se realizó el Toque de Silencio / Especial

¿Cómo fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985?

El sismo de 1985 ocurrió a las 07:19 horas y se convirtió en una de las mayores tragedias en la historia contemporánea de México. El terremoto alcanzó una magnitud de 8.1, tuvo su epicentro frente a las costas de Michoacán y provocó una destrucción particularmente severa en la Ciudad de México.

El movimiento ocurrió cuando el país todavía no contaba con buena parte de los sistemas, protocolos y mecanismos de alertamiento que existen actualmente. Edificios habitacionales, oficinas, hospitales y otras construcciones resultaron dañadas o colapsaron, mientras miles de ciudadanos se organizaron espontáneamente para participar en las labores de rescate.

La tragedia también impulsó transformaciones en materia de Protección Civil y prevención de desastres. La respuesta ciudadana se convirtió en uno de los episodios más recordados del terremoto, con brigadas de voluntarios buscando sobrevivientes entre los escombros y apoyando a las familias afectadas.

La conmemoración se produce 41 años después del terremoto de 1985 y nueve años después del sismo de 2017 / Especial

¿Qué pasó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017?

Exactamente 32 años después, México volvió a ser sacudido por un terremoto de gran impacto. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo de magnitud 7.1, localizado en el límite entre Puebla y Morelos, que golpeó con fuerza diferentes zonas del centro del país.

El terremoto provocó nuevamente el colapso de edificios y dejó víctimas mortales en diferentes entidades. En la Ciudad de México, miles de personas regresaron a las calles para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes, recolectar alimentos, transportar herramientas y colaborar con los equipos especializados de rescate.

La tragedia de 2017 ocurrió, además, apenas unas horas después de que se realizara un simulacro para recordar el terremoto de 1985. Desde entonces, el 19 de septiembre quedó todavía más ligado a la importancia de conocer y practicar los protocolos de actuación ante un movimiento sísmico.

¿Tiembla más durante septiembre en México?

Pese a que algunos de los terremotos más recordados de las últimas décadas han ocurrido durante septiembre, la coincidencia de fechas no permite predecir cuándo ocurrirá un nuevo sismo. Los terremotos pueden registrarse en cualquier momento del año y actualmente no existe un método científico capaz de anticipar con precisión el día, hora y magnitud de uno.

La relevancia de los simulacros radica precisamente en prepararse para fenómenos que no pueden predecirse con exactitud. El Segundo Simulacro Nacional busca que familias, instituciones, negocios y centros de trabajo revisen qué deben hacer ante una emergencia real, desde identificar zonas de menor riesgo hasta establecer rutas de evacuación y puntos de reunión.