Autoridades emitieron advertencias por posibles olas peligrosas en distintas costas de la región

Un poderoso sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, provocando momentos de angustia entre la población, principalmente en Ciudad de Panamá, donde cientos de personas abandonaron edificios, oficinas y establecimientos comerciales ante la intensidad del movimiento. El terremoto también activó advertencias por un posible tsunami en distintas zonas costeras de Centroamérica y Sudamérica, mientras las autoridades comenzaron a evaluar sus posibles consecuencias.

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De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico fue reportado inicialmente con una magnitud de 8.0; sin embargo, minutos después la cifra fue ajustada a 7.6. El epicentro se ubicó en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en la región centro-sur de Panamá, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Los primeros reportes no daban cuenta de personas fallecidas ni daños materiales confirmados, aunque la situación continuaba en desarrollo.

Un poderoso sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 / Especial

VIDEOS: Así se vivió el fuerte terremoto de 7.6 en Panamá

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos de tensión que se vivieron durante el terremoto. En distintos puntos de la capital panameña, personas comenzaron a salir de edificios y centros comerciales para buscar espacios abiertos, mientras otras permanecían en las calles a la espera de información sobre posibles réplicas o afectaciones en las construcciones.

De acuerdo con los reportes de la agencia AFP, cientos de ciudadanos abandonaron los inmuebles después de sentir el movimiento. Los testimonios iniciales también describieron cómo ventanas, edificios y postes de alumbrado se balanceaban, generando preocupación entre quienes se encontraban en zonas con construcciones de varios pisos.

Cientos de personas abandonaron edificios, oficinas y establecimientos comerciales / Especial

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Panamá?

Según el USGS, el epicentro del terremoto se localizó cerca de Pitaloza Arriba, en la zona centro-sur del territorio panameño. La magnitud reportada fue de 7.6, después de una primera estimación de 8.0, una modificación que puede producirse cuando los especialistas reciben información adicional de las estaciones de monitoreo sísmico.

La profundidad estimada fue de 10 kilómetros, característica que, junto con la magnitud del movimiento, llevó a las autoridades a mantener la vigilancia sobre posibles afectaciones. El terremoto se percibió con fuerza en Ciudad de Panamá y generó evacuaciones preventivas en distintos inmuebles.

Aunque inicialmente no se reportaron víctimas ni daños materiales confirmados, las autoridades deben realizar revisiones para identificar posibles afectaciones en viviendas, edificios, vialidades e infraestructura. Por ello, los balances preliminares podrían modificarse conforme avance la evaluación de las zonas cercanas al epicentro.

Emiten alerta de tsunami tras terremoto en Panamá

Una de las principales preocupaciones después del sismo fue el riesgo de tsunami. El sistema estadounidense de alerta emitió una advertencia inicial sobre la posibilidad de que se presentaran olas peligrosas durante las horas posteriores al movimiento, particularmente en sectores costeros de Panamá y Colombia.

Por su parte, autoridades de El Salvador informaron de una “amenaza moderada de tsunami”, con la posibilidad de variaciones del nivel del mar de hasta un metro durante las siguientes horas, de acuerdo con los reportes iniciales proporcionados.