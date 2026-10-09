Predial CDMX 2027: el Gobierno capitalino aseguró que no habrá aumento al impuesto. / IA

El anuncio ocurre en medio de las dudas sobre los cambios catastrales y el ordenamiento metropolitano. Esto es lo que aclararon las autoridades capitalinas

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que el impuesto predial no aumentará en 2027 y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar ante la información que ha circulado sobre posibles incrementos. El pronunciamiento se da en medio de la polémica por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) y una nueva ley relacionada con los registros catastrales.

¿Qué dijo el Gobierno de la CDMX sobre el predial de 2027?

Este viernes 9 de octubre, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, difundió un mensaje para aclarar la situación del impuesto predial y rechazar que vaya a incrementarse el próximo año.

“La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”, fue el mensaje difundido por la Jefatura de Gobierno.

La declaración busca despejar las dudas de los contribuyentes ante las versiones que relacionan los cambios en materia catastral con un posible aumento en el pago de este impuesto.

¿Por qué surgieron las dudas sobre un posible aumento?

La controversia se relaciona con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que ha generado inquietudes entre habitantes por sus posibles implicaciones en temas como vivienda, uso de suelo y catastro. El proyecto contempla la coordinación entre autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos para atender problemáticas metropolitanas. Sin embargo, las propuestas vinculadas con la actualización de los registros catastrales despertaron preocupaciones sobre un posible impacto en el predial.

Además, el 7 de octubre la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuyo dictamen fue turnado al Senado. La iniciativa contempla mecanismos para armonizar información catastral y registral, lo que también alimentó el debate público. De acuerdo con las aclaraciones difundidas por autoridades federales y capitalinas, estos cambios no implican por sí mismos un aumento automático del impuesto predial.

El Gobierno de la CDMX aclaró las dudas sobre un posible incremento al predial en 2027. / iStock

¿Qué es el impuesto predial y quién debe pagarlo?

El predial es una contribución que deben cubrir los propietarios o poseedores de inmuebles, como casas, departamentos, terrenos y locales comerciales. En la Ciudad de México, su cálculo considera el valor catastral de la propiedad, determinado a partir de factores como el valor del suelo y el de la construcción. El monto que corresponde pagar depende de las características del inmueble y de las disposiciones fiscales aplicables. Por ello, es importante distinguir entre una actualización de información catastral y un incremento efectivo en el impuesto.

¿Qué deben saber los contribuyentes para 2027?

Por ahora, el mensaje del Gobierno capitalino es que no habrá un aumento al predial en 2027, en respuesta a las versiones que han circulado sobre el tema. Los contribuyentes pueden consultar los avisos oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX para conocer las cuotas, tarifas, fechas de pago y posibles beneficios fiscales que se publiquen para el próximo ejercicio.