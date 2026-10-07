El Infonavit cuenta con opciones para facilitar el acceso a una vivienda a sus derechohabientes. / Especial

El Infonavit cuenta en 2026 con herramientas para que sus derechohabientes consulten opciones de vivienda accesible

El Infonavit cuenta en 2026 con herramientas para que sus derechohabientes consulten opciones de vivienda accesible, además de mantener programas que permiten a determinados acreditados realizar la liberación de su hipoteca sin cubrir los gastos del trámite. La información resulta relevante para trabajadores que buscan comprar una casa mediante un crédito del Instituto o para quienes ya terminaron de pagar su financiamiento y todavía tienen pendiente cancelar el gravamen de su propiedad.

¿Cómo encontrar casas económicas del Infonavit?

El Instituto cuenta con el apartado “Encuentra tu vivienda ideal”, donde pueden consultarse opciones de vivienda disponibles dentro de los programas correspondientes. De acuerdo con el portal oficial del Infonavit, las viviendas consideradas dentro de esta oferta deben contar con al menos 60 metros cuadrados, además de incluir dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño.

El objetivo es que los derechohabientes puedan identificar viviendas que cumplan con determinadas características y consultar las opciones disponibles de acuerdo con su ubicación y condiciones.

En el caso del programa Vivienda para el Bienestar, el Gobierno federal también contempla viviendas dirigidas principalmente a personas que enfrentan mayores dificultades para acceder a una casa. La convocatoria de 2026 de la Conavi estableció como uno de los criterios que las personas no contaran con vivienda propia ni acceso a un crédito habitacional y tuvieran ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Los trabajadores pueden consultar las opciones de vivienda disponibles a través de los canales oficiales del Infonavit. / iStock

¿Qué se necesita para comprar una casa con Infonavit?

Los requisitos dependen del tipo de crédito que solicite cada trabajador. Para el Crédito Infonavit tradicional, el Instituto señala que el monto que puede obtener una persona depende de su capacidad de pago y puede alcanzar hasta 2 millones 935 mil 002.35 pesos.

El plazo puede ir de uno a 30 años, mientras que la tasa de interés es diferenciada de acuerdo con el nivel salarial y actualmente se encuentra entre 3.69% y 10.45%.

Además, el Infonavit señala que quienes perciben hasta 9 mil 985.43 pesos mensuales no pagan gastos de titulación. Para conocer cuánto dinero puede recibir cada trabajador, el Instituto recomienda consultar la precalificación y puntos desde Mi Cuenta Infonavit, ya que el monto depende de las condiciones particulares del derechohabiente.

¿Cómo evitar fraudes relacionados con Infonavit?

El Instituto recomienda realizar los trámites directamente mediante sus canales oficiales y no entregar dinero a supuestos gestores que prometan conseguir una vivienda, acelerar un crédito o liberar una hipoteca. Antes de proporcionar documentos o realizar algún pago, es recomendable verificar la información directamente en Mi Cuenta Infonavit o acudir a un Centro de Servicio Infonavit.

De esta manera, los derechohabientes pueden conocer las opciones disponibles y confirmar si cumplen con los requisitos de cada programa.