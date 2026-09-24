¿Pierdes tus Puntos Infonavit si te quedas sin trabajo? Esto pasa con tu crédito. / Especial

Quedarse sin empleo no significa perder todo lo acumulado en Infonavit; sin embargo, la interrupción de las cotizaciones sí puede afectar temporalmente la posibilidad de solicitar un crédito

Perder el empleo puede generar dudas entre los trabajadores que planean comprar una casa, especialmente si ya habían acumulado los requisitos necesarios para solicitar un crédito Infonavit. Una de las preguntas más frecuentes es qué ocurre con los Puntos Infonavit al dejar de cotizar ante el IMSS.

De acuerdo con información oficial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dejar de trabajar no significa perder automáticamente la posibilidad de obtener un financiamiento ni comenzar desde cero cuando se consigue un nuevo empleo.

Quedarte sin trabajo no significa perder automáticamente tus Puntos Infonavit. / Especial

¿Qué pasa con tus Puntos Infonavit si pierdes tu empleo?

El Infonavit explica que, aunque una persona deje de trabajar, mantiene elementos relacionados con su edad, salario y el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda.

Lo que sí se ve afectado es la cotización continua, debido a que al terminar una relación laboral dejan de realizarse las aportaciones patronales correspondientes.

La continuidad laboral es uno de los factores considerados por el Instituto para determinar si un trabajador cumple con las condiciones para acceder a un financiamiento. Por esta razón, quedarse sin empleo puede retrasar temporalmente la posibilidad de tramitar un crédito.

El Infonavit señala actualmente que se suspende el requisito relacionado con tres bimestres de cotización continua. Una vez que el trabajador vuelve a tener un empleo formal, cotiza nuevamente ante el IMSS y cumple otra vez con este periodo, puede solicitar su crédito si reúne los demás requisitos.

¿Se pierde el dinero de la Subcuenta de Vivienda?

No. El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda no desaparece por perder el empleo. Ese dinero permanece registrado a nombre del trabajador, aunque durante el periodo sin una relación laboral formal dejen de recibirse las aportaciones que normalmente realiza el patrón.

Por ello, existe una diferencia entre el ahorro acumulado y la continuidad de las cotizaciones: perder el empleo puede afectar la precalificación, pero no significa perder los recursos que ya se encuentran en la Subcuenta de Vivienda.

El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda se conserva aunque dejes de trabajar. / Especial

¿Cuánto tiempo debes cotizar al conseguir otro trabajo?

Cuando una persona vuelve a trabajar formalmente y es registrada ante el IMSS, comienza nuevamente a generar continuidad laboral.

Según el Centro de Ayuda del Infonavit, actualmente se requiere cumplir nuevamente con tres bimestres de cotización continua, equivalentes a aproximadamente seis meses, para satisfacer ese requisito.

Esto significa que una persona que tenía posibilidades de tramitar un crédito antes de quedarse sin empleo podría tener que esperar a recuperar la continuidad requerida antes de iniciar el financiamiento.

Sin embargo, el monto y las condiciones disponibles pueden cambiar, pues la precalificación considera distintos elementos de la situación laboral y financiera del derechohabiente.

¿Cómo saber cuántos Puntos Infonavit tienes?

Los trabajadores pueden consultar su situación mediante Mi Cuenta Infonavit, donde se encuentra el apartado de precalificación y puntos. Ahí es posible conocer si ya se cumplen los requisitos para iniciar un trámite y revisar el monto de financiamiento disponible.

El propio Instituto recomienda realizar esta consulta después de regresar a un empleo formal, ya que permitirá conocer la situación actualizada del trabajador y saber cuándo vuelve a estar en condiciones de solicitar un crédito.

En resumen, quedarse sin trabajo no borra automáticamente lo acumulado en Infonavit. El principal efecto está relacionado con la interrupción de las cotizaciones continuas y, por lo tanto, con el momento en que el trabajador puede cumplir nuevamente los requisitos para solicitar un financiamiento.