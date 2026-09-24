CURP Biométrica: estos son los nuevos módulos que abrirán en octubre

Chihuahua y Yucatán ya cuentan con espacios para capturar huellas, fotografía y otros elementos

La implementación de la CURP Biométrica continúa extendiéndose de manera gradual por México y, rumbo a octubre de 2026, cada vez más personas buscan conocer dónde pueden acudir para registrar sus datos y ahora lo podrán hacer en Yucatán y Chihuahua. El nuevo esquema de identificación incorpora elementos biométricos que buscan fortalecer la certeza sobre la identidad de cada ciudadano y reducir problemas relacionados con duplicidad o suplantación.

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha explicado que la incorporación de datos biométricos forma parte de una transformación de los sistemas de identidad en México. El proceso es coordinado por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) junto con los registros civiles estatales y se ha desplegado progresivamente en diferentes entidades del país.

La implementación de la CURP Biométrica continúa extendiéndose de manera gradual por México / Magnific

¿La CURP Biométrica es obligatoria?

Uno de los puntos que más dudas provoca entre la población es si todos los mexicanos deben acudir inmediatamente a realizar el trámite. La implementación ha sido gradual y las autoridades han señalado que el objetivo es incorporar progresivamente a la población mientras aumenta la infraestructura disponible.

En Yucatán, por ejemplo, el Gobierno estatal explicó desde el inicio de su programa que el registro se realizaba de forma voluntaria, gratuita y gradual, bajo la coordinación federal del Renapo.

Esto significa que no existe una fecha en octubre a partir de la cual todas las personas deban presentarse obligatoriamente en los módulos señalados. Sin embargo, el despliegue sigue avanzando y las autoridades han instalado equipos para facilitar que quienes quieran actualizar su información puedan hacerlo.

La Segob ha explicado que la incorporación de datos biométricos son parte de un nuevo sistema de identidad / Especial

¿Qué datos tendrá la CURP Biométrica?

La actualización incorpora información que permite asociar la CURP con características físicas únicas de cada persona. Entre los elementos contemplados se encuentran fotografía, huellas dactilares y firma, además de otros datos biométricos incluidos en los sistemas de identidad utilizados por Renapo.

Segob sostiene que este modelo busca fortalecer la protección de la identidad y reducir riesgos relacionados con registros duplicados, suplantación y uso indebido de información personal. El trámite necesariamente requiere la presencia del ciudadano porque la captura de estos datos debe realizarse directamente mediante los equipos instalados en los módulos habilitados.

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en Chihuahua?

Chihuahua inició su programa piloto de captura y actualización de la CURP Biométrica el 27 de julio de 2026. El Gobierno estatal habilitó seis módulos distribuidos entre Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc, con atención presencial de lunes a viernes.

Entre las ubicaciones disponibles se encuentran: Chihuahua – Oficialía Centro: calles Libertad y 13a número 5, colonia Centro.

Ciudad Juárez – Oficialía El Mezquital: calle Almendro 10150, esquina con avenida Mezquital, colonia El Mezquital.

Ciudad Juárez – Pueblito Mexicano: oficinas del Gobierno del Estado, avenida Abraham Lincoln número 1320, fraccionamiento Córdova Américas.

Delicias – Edificio Lerdo de Tejada: avenida 6a Norte y calle 1a Oriente número 104, colonia Centro.

Cuauhtémoc – Oficialía del Registro Civil: edificio del Gobierno del Estado, avenida Morelos esquina con calle 23-A, fraccionamiento San Antonio.

Chihuahua y Yucatán abren más espacios para que la gente pueda registrarse / Magnific

¿Dónde está el módulo de CURP Biométrica en Yucatán?

Yucatán comenzó a participar formalmente en el programa federal desde principios de 2026. La atención inició el 2 de febrero con siete módulos instalados dentro de las oficinas centrales del Registro Civil, ubicadas en la calle 65, entre 64 y 66, en el Centro de Mérida.

Los módulos operan dentro del mismo inmueble, donde personal capacitado realiza la captura de datos necesaria para integrar la información biométrica.

El Gobierno de Yucatán informó además el 18 de septiembre que mantiene estos módulos de atención activos, mientras que las 144 oficialías del Registro Civil de la entidad ofrecen orientación a quienes primero necesiten certificar o actualizar su CURP tradicional antes de realizar el registro biométrico.

¿Qué necesito para realizar el trámite?

Los requisitos pueden variar ligeramente según el módulo, pero de manera general se solicita contar con una CURP certificada y una identificación oficial vigente. Algunos módulos también pueden requerir documentación adicional dependiendo de la edad o situación registral de la persona.