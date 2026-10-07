Las tasas de interés, el enganche, los ingresos y el historial crediticio cuentan para un hogar

Comprar una casa representa una de las decisiones financieras más importantes para cualquier familia y, para quienes necesitan recurrir a un financiamiento, aparece inevitablemente una pregunta: ¿conviene más utilizar un crédito Infonavit o solicitar una hipoteca con un banco en 2026? La respuesta depende de factores como los ingresos del interesado, si cotiza ante el IMSS, cuánto dinero tiene ahorrado para cubrir un enganche y gastos iniciales, el precio del inmueble que busca adquirir y su capacidad para pagar una mensualidad durante varios años.

Las diferencias pueden ser considerables. Mientras el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con esquemas dirigidos a trabajadores formales y condiciones que varían de acuerdo con sus ingresos, las instituciones bancarias analizan aspectos como capacidad de pago, historial crediticio y recursos disponibles para cubrir un enganche. Por ello, antes de firmar cualquier contrato resulta indispensable comparar no solamente la tasa de interés, sino también el Costo Anual Total (CAT), mensualidades, seguros, comisiones, plazo y desembolso inicial.

Para comprar un casa depende de factores como los ingresos del interesado / Magnific

¿Cuándo conviene más comprar casa con Infonavit?

Una de las primeras diferencias es que el crédito Infonavit está dirigido a trabajadores formales que cotizan ante el IMSS y cumplen con los requisitos establecidos por el instituto. Para este segmento, una de sus principales ventajas es poder aprovechar el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda, recurso que puede utilizarse dentro del proceso de adquisición sin depender exclusivamente del ahorro que el trabajador tenga disponible en efectivo.

Según los datos proporcionados, las tasas del Infonavit son progresivas y pueden comenzar en 3.69% para personas con ingresos de hasta 2.6 UMA, equivalentes aproximadamente a 9 mil 272.18 pesos mensuales. Esto puede hacer que el esquema resulte especialmente atractivo para trabajadores con ingresos bajos o medios, debido a que las condiciones se ajustan de acuerdo con el nivel salarial.

Otro punto importante es el acceso al financiamiento. Mediante el esquema T100, el puntaje mínimo se ajustó a 100 puntos para trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda. De acuerdo con la información disponible, el monto máximo de financiamiento directo puede alcanzar 2 millones 935 mil 2.35 pesos, mientras que el plazo para liquidar la deuda puede extenderse hasta 30 años.

El crédito Infonavit está dirigido a trabajadores formales que cotizan ante el IMSS / Especial

¿Cuándo podría convenir más un crédito bancario?

La situación cambia para una persona que trabaja de manera independiente, tiene un negocio propio o cuenta con ingresos elevados y busca una propiedad cuyo valor supera el financiamiento disponible mediante Infonavit. En esos escenarios, un crédito hipotecario bancario puede ofrecer alternativas que se adapten mejor al perfil financiero del comprador.

Los bancos evalúan la capacidad del solicitante mediante estados de cuenta, comprobantes de ingresos, recibos de nómina e historial en Buró de Crédito, entre otros elementos. Esto permite que trabajadores que no cotizan ante el IMSS puedan aspirar a un crédito hipotecario siempre que demuestren suficientes ingresos y cumplan con las condiciones de la institución financiera.

La diferencia está en el dinero que debe aportarse desde el comienzo. Las instituciones bancarias suelen requerir un enganche equivalente a entre 10% y 20% del valor de la propiedad, al que deben agregarse gastos relacionados con la operación, entre ellos los notariales. De acuerdo con la información presentada, durante el segundo trimestre de 2026 la tasa promedio del sector bancario comercial se ubicó en 11.42%.

Un crédito hipotecario bancario puede ofrecer alternativas que se adapten mejor al perfil financiero del comprador / Especial

¿Cuánto cuesta comprar una casa de 1.5 millones con un banco?

Una manera sencilla de entender las diferencias es analizar un caso concreto. Para una propiedad con un valor de 1 millón 500 mil pesos, considerando un enganche de 150 mil pesos —equivalente al 10%—, sería necesario solicitar un financiamiento de aproximadamente 1 millón 350 mil pesos.

En un escenario calculado a un plazo de 20 años mediante un simulador de la Condusef, las mensualidades y requisitos cambian considerablemente dependiendo del banco elegido. Con HSBC, la tasa indicada es de 10.60%, con un CAT de 12.7%. El desembolso inicial ascendería a 267 mil 666 pesos, mientras que la mensualidad sería de aproximadamente 14 mil 863 pesos y se requerirían ingresos mínimos comprobables por 42 mil 465.71 pesos.

Santander presenta una tasa de 10.50% y CAT de 12.7%, con un desembolso inicial de 260 mil 220 pesos. La mensualidad estimada sería de 15 mil 29.92 pesos, mientras que en los datos proporcionados se indican ingresos mínimos de 9 mil pesos.

En el caso de Banorte, la tasa señalada alcanza 11.08%, con CAT de 13.2%. El desembolso inicial sería de 150 mil pesos y el pago mensual se ubicaría alrededor de 15 mil 541.29 pesos, con ingresos requeridos de 31 mil 86.13 pesos.

¿Cuánto pagarías con BBVA o Banamex?

Para BBVA, el escenario plantea una tasa de 11.20% y CAT de 13.6%, mientras que el desembolso inicial ascendería a 274 mil 280 pesos. La mensualidad calculada sería de aproximadamente 15 mil 572.71 pesos, con ingresos comprobables por 46 mil 718.12 pesos.

En Banamex, la tasa utilizada en el ejercicio es de 11.75% y CAT de 13.8%. El comprador necesitaría realizar un desembolso inicial de 244 mil pesos y posteriormente cubrir una mensualidad cercana a 15 mil 719.95 pesos, además de acreditar ingresos de 44 mil 914.13 pesos.

Estas cantidades sirven para observar por qué no basta con comparar únicamente la tasa de interés. Dos créditos aparentemente similares pueden implicar desembolsos iniciales, seguros, comisiones y pagos mensuales diferentes, por lo que el CAT y el monto total que terminará pagando el comprador son elementos indispensables antes de elegir una hipoteca.

Infonavit vs banco: ¿cuál tiene la tasa más baja?

Si solamente se observa la tasa mínima proporcionada, Infonavit puede presentar una ventaja considerable para los trabajadores de menores ingresos que califican para las tasas preferenciales, pues estas comienzan en 3.69%. En contraste, los ejemplos bancarios analizados presentan tasas superiores al 10%.

Sin embargo, comparar únicamente esos porcentajes puede resultar engañoso. La tasa del Infonavit depende del ingreso del trabajador y las condiciones específicas de su financiamiento, mientras que los bancos establecen sus ofertas de acuerdo con el perfil de cada cliente, el enganche, el plazo, el valor del inmueble y otros elementos.

Por ello, antes de concluir que una opción es automáticamente más barata, el comprador debe solicitar una precalificación y comparar el costo total de ambos créditos bajo las mismas condiciones, incluyendo plazo, monto solicitado y precio de la propiedad.

¿Qué pasa si mi crédito Infonavit no alcanza para comprar la casa?

Elegir entre Infonavit y un banco tampoco tiene que convertirse necesariamente en una decisión de “uno u otro”. Existe la posibilidad de combinar ambos financiamientos mediante Cofinavit, alternativa diseñada para quienes cuentan con acceso al instituto, pero necesitan una cantidad mayor para adquirir la vivienda que desean.

Con este esquema, Infonavit aporta una parte del financiamiento y permite aprovechar los recursos de la Subcuenta de Vivienda, mientras que una institución bancaria complementa el dinero necesario para cubrir el precio del inmueble.