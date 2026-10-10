Hoy No Circula sábado 10 de octubre: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Automovilistas deberán revisar las restricciones del Hoy No Circula de este sábado 10 de octubre de 2026 antes de salir de casa para evitar multas. / iStock

Revisa qué vehículos deben descansar este sábado, el horario de la restricción y cuáles están exentos del programa Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula para este sábado 10 de octubre de 2026 establece restricciones para determinados vehículos que circulan en la Ciudad de México y el Estado de México. Los automovilistas deberán revisar el holograma de verificación y la terminación de su placa antes de salir para evitar multas.

¿Qué autos no circulan este sábado 10 de octubre?

Al tratarse del segundo sábado del mes, las restricciones del programa Hoy No Circula aplican a los siguientes vehículos, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México: Holograma 1: vehículos con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8 .

Holograma 2: todos los vehículos con este distintivo, sin importar la terminación de su placa.

Vehículos foráneos: unidades que no cuentan con un holograma reconocido por las autoridades ambientales y que están sujetas a las restricciones correspondientes. La medida aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Este sábado aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México. / Pixabay

¿Qué autos sí pueden circular el sábado?

Los vehículos con holograma 1 y placas terminación 1, 3, 5, 7 y 9 podrán circular este sábado, al igual que los automóviles que cuentan con holograma 00 o 0, siempre que no se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

También están exentos del programa, bajo las condiciones establecidas por la autoridad, los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen los requisitos, así como otras unidades contempladas en las disposiciones oficiales.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de su zona de aplicación.

Antes de utilizar el automóvil, se recomienda verificar la terminación de la placa y el holograma correspondiente. En caso de que las autoridades ambientales decreten una contingencia, podrían establecerse restricciones adicionales.

Para consultar las disposiciones oficiales, visita el portal de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.