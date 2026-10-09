Un video difundido en redes sociales muestra a dos sujetos junto a un vehículo blanco en Paseo de la Reforma

Un presunto asalto a mano armada contra un automovilista en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de la alcaldía Miguel Hidalgo, encendió las alertas entre los habitantes de la Ciudad de México después de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparecen dos hombres junto a un vehículo blanco, uno de ellos aparentemente portando un arma de fuego con silenciador. La grabación provocó la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar a los probables responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el jueves 8 de octubre de 2026, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y la calle Explanada, en la colonia Lomas de Chapultepec. La denuncia tomó relevancia después de que las imágenes fueran difundidas públicamente, pues muestran una escena que generó preocupación por la presencia de personas aparentemente armadas en una vialidad transitada de la capital.

Uno de los presuntos asaltantes porta una arma con silenciador / Redes Sociales

¿Qué pasó durante el asalto en Lomas de Chapultepec?

La información comenzó a circular después de que la periodista Lucy Bravo compartiera en la red social X una grabación captada en la intersección de Paseo de la Reforma y Explanada. En el material se observa un automóvil blanco con la puerta del conductor y la cajuela abiertas, mientras dos individuos permanecen en el exterior de la unidad, en circunstancias que fueron señaladas como parte de un presunto robo.

Uno de los sujetos aparece utilizando un casco y portando lo que parece ser un arma larga, mientras que el segundo lleva una gorra. La presencia de ambos hombres junto al automóvil llamó la atención de los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir las imágenes y solicitar la intervención de las autoridades para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

Aunque el video muestra parte de lo sucedido, la información difundida no permite establecer por sí sola la secuencia completa del presunto asalto, ni confirmar qué objetos pudieron haber sido sustraídos. Por ello, las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para conocer las circunstancias del incidente y determinar la participación de las personas que aparecen en la grabación.

Los hechos ocurrieron en Avenida Paseo de la Reforma y la calle Explanada, en la colonia Lomas de Chapultepec / Especial

SSC investiga asalto armado en Paseo de la Reforma

Después de que el video comenzó a difundirse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encabezada por Pablo Vázquez, informó que personal de la corporación inició labores de investigación mediante la revisión de los sistemas de videovigilancia instalados en la capital.

La dependencia explicó que el objetivo es reconstruir los movimientos de los involucrados y obtener información que permita dar con su paradero, a partir de las imágenes captadas tanto en el lugar de los hechos como en sus inmediaciones.

"En relación a un video difundido en redes sociales sobre un asalto a un automovilista, se informa que personal de la SSC ya realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de localizar a los probables responsables", dio a conocer dicha dependencia a cargo de Pablo Vázquez.

De acuerdo con la información reportada, los presuntos responsables ya habrían sido identificados mediante el análisis de las cámaras de seguridad

La policía ya está investigando para dar con los presuntos responsables / Especial

Autoridades contactan al automovilista afectado

Además de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, la SSC informó que estableció comunicación con la persona afectada para ofrecerle orientación y apoyo con el propósito de que pudiera presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

Este procedimiento permitirá incorporar formalmente el testimonio del automovilista a las investigaciones, además de los demás elementos que puedan obtenerse durante las diligencias. La dependencia señaló que la víctima manifestó su intención de acudir ante el Ministerio Público.

La presentación de la denuncia es relevante para que las autoridades puedan reunir los elementos necesarios y avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido. Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de posibles pertenencias, por lo que el caso continúa en investigación.