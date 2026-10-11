¿Qué pasó en el concierto de Ramón Ayala? Apagan el sonido y desalojan La México

Ramón Ayala ofreció un concierto de despedida en la Plaza de Toros La México./@iamramonayala

La presentación de despedida del “Rey del Acordeón” terminó antes de lo previsto, con las luces apagadas y el público fuera del recinto; el cantante no pudo despedirse formalmente de sus seguidores

Lo que prometía ser una noche especial para Ramón Ayala terminó en desconcierto la noche del sábado 10 de octubre. El cantante se presentó en la Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México, para celebrar sus 80 años de vida y 72 de trayectoria musical, pero el espectáculo se interrumpió antes de concluir.

De acuerdo con testimonios de asistentes, el sonido dejó de funcionar y después apagaron las luces del recinto. Poco después, el público recibió indicaciones para abandonar el lugar, por lo que el llamado “Rey del Acordeón” se quedó sin dar una despedida formal a quienes acudieron a verlo.

El sonido y las luces dejaron de funcionar antes de que terminara el espectáculo./@iamramonayala

¿Por qué desalojaron a todos del concierto de Ramón Ayala?

La interrupción tomó por sorpresa a los asistentes, pues el concierto todavía no terminaba. Videos y fotografías compartidos en redes sociales mostraron a personas saliendo de La México, mientras crecía la molestia entre quienes esperaban escuchar las últimas canciones de la presentación.

Hasta los primeros reportes del domingo 11 de octubre, no había una explicación oficial sobre las razones del desalojo. Entre las versiones difundidas aparecieron posibles diferencias relacionadas con horarios, permisos o disposiciones administrativas, pero ninguna se había confirmado.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, participó como invitado en el concierto./@lamexicomonumental

¿Quién habría ordenado suspender el concierto de Ramón Ayala?

Tras lo ocurrido, el periodista de espectáculos Gil Barrera señaló en redes sociales al alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, como presunto responsable de ordenar el desalojo. El comunicador cuestionó que el público tuviera que abandonar el recinto antes de que terminara la presentación.

Sin embargo, el señalamiento corresponde al periodista y no confirma que el alcalde haya dado la orden. Hasta los primeros reportes consultados, no se había presentado una explicación oficial que aclarara quién tomó la decisión de interrumpir el espectáculo.

Banda El Recodo también acompañó al “Rey del Acordeón” durante la presentación./@iamramonayala

Eduin Caz y Banda El Recodo acompañaron a Ramón Ayala

La presentación reunió a seguidores del músico, quien llegó al escenario como parte de un recorrido por su extensa trayectoria. Entre los invitados estuvieron Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo, quienes participaron en una noche que buscaba rendir homenaje a su carrera.