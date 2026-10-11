Muere Álvaro Pava, voz de “Mil Horas” de La Sonora Dinamita, a los 65 años

El intérprete colombiano formó parte de la historia de La Sonora Dinamita y conquistó al público con canciones que se convirtieron en referentes de la música tropical

El cantante colombiano Álvaro Pava, una de las voces de La Original Sonora Dinamita, murió a los 65 años. La agrupación confirmó su fallecimiento a través de redes sociales, donde le dedicó un mensaje de despedida y reconoció su participación en temas que marcaron a varias generaciones, entre ellos “Mil Horas”.

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La noticia se dio a conocer el sábado 10 de octubre, luego de que el intérprete permaneciera hospitalizado en estado delicado. En días anteriores, los músicos habían informado sobre su situación de salud y solicitado oraciones por su recuperación.

¿Qué se sabe de la muerte de Álvaro Pava?

La Original Sonora Dinamita confirmó el fallecimiento del cantante mediante una publicación en redes sociales, en la que destacó su contribución a la historia musical de la agrupación.

En su mensaje, la banda recordó a Pava como una de las voces originales de varios de sus éxitos y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

“Tu voz, siempre vivirá en la cumbia”, escribió la agrupación al despedir al intérprete, cuyo trabajo quedó ligado a la música tropical latinoamericana.

La Sonora Dinamita despide a una de sus voces

Tras darse a conocer la noticia, la agrupación recordó el talento y el carisma de Álvaro Pava, además de enviar un mensaje de apoyo a sus seres queridos. Su fallecimiento representa una pérdida para los seguidores de la cumbia y la música tropical, géneros en los que dejó huella a través de sus interpretaciones.

La voz de Pava permanece ligada a canciones que continúan formando parte del repertorio festivo latinoamericano y al recuerdo de una etapa importante en la historia musical de La Sonora Dinamita.