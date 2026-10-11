El trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, pero las personas con determinadas sanciones o antecedentes viales no podrán obtener este documento, aunque cumplan con los demás requisitos

Si todavía no tienes la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México, aún puedes solicitarla durante los últimos meses de 2026. El Gobierno capitalino mantendrá el programa vigente hasta el 31 de diciembre, con un costo de mil 500 pesos.

Sin embargo, este beneficio no está disponible para todos los automovilistas. Las autoridades establecieron restricciones relacionadas con los antecedentes viales de los solicitantes y también piden una evaluación teórica a quienes tramitan su licencia por primera vez.

La licencia permanente de CDMX podrá tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026./@pixabay

¿Quiénes no pueden tramitar la licencia permanente en CDMX?

De acuerdo con los requisitos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), existen dos grupos de conductores que no pueden acceder al trámite por sus antecedentes: Personas sancionadas por el programa Conduce sin Alcohol: quienes recibieron una sanción por manejar vehículos motorizados bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Conductores con sentencias por hechos de tránsito graves: quienes tienen una sentencia relacionada con accidentes provocados por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad, que causaron lesiones o la muerte de otras personas.

Estas restricciones buscan evitar que personas con antecedentes viales de gravedad obtengan la licencia permanente. Por eso, antes de pagar, conviene revisar si cumples con las condiciones establecidas por las autoridades capitalinas.

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol pueden impedir el trámite./@pixabay

¿Qué pasa si es la primera vez que tramitas una licencia?

Las personas que solicitan una licencia tipo A por primera vez deben aprobar una evaluación teórica de conducción. El examen permite comprobar que conocen las normas de tránsito y los principios básicos de seguridad vial.

Este requisito también puede aplicar a quienes cuentan con una licencia expedida en otro estado, pero no tienen antecedentes de ese trámite en la Ciudad de México. En esos casos, deberán revisar con la Semovi qué evaluación les corresponde antes de iniciar el proceso.

Las sentencias por hechos de tránsito graves también representan una restricción./@pixabay

¿Cuánto cuesta y cuál es la fecha límite para tramitarla?

La licencia permanente tiene un costo de mil 500 pesos y el programa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Las personas interesadas deben considerar que la disponibilidad de citas y la validación de documentos pueden tomar tiempo.

Entre los requisitos generales están una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México, una cuenta Llave CDMX y el pago correspondiente. También es necesario comprobar que no existen adeudos que impidan completar el trámite.