Trump anuncia tregua energética entre Rusia y Ucrania en plena tensión por el diésel

Ucrania pidió que cualquier pausa en las ofensivas también obligue a Rusia a detener sus ataques./@pixabay

El presidente estadounidense aseguró que ambos países aceptaron frenar los ataques contra instalaciones energéticas, aunque el anuncio sorprendió a Zelenski y dejó dudas sobre su aplicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania acordaron detener los ataques contra sus respectivas instalaciones energéticas. La medida buscaría reducir las ofensivas contra puntos clave para el suministro de electricidad y combustible, en medio de una guerra que continúa afectando a ambos países.

Sin embargo, el anuncio generó incertidumbre después de que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmara que no esperaba la declaración. La falta de detalles sobre la duración de la tregua y los mecanismos para verificar su cumplimiento también deja interrogantes sobre cómo se aplicaría el supuesto acuerdo.

Donald Trump anunció una supuesta tregua energética entre Rusia y Ucrania./@pixabay

Zelenski pide garantías para la tregua

Zelenski sostuvo que cualquier suspensión de los ataques debe ser recíproca y que Rusia también tiene que detener sus ofensivas contra la infraestructura ucraniana. Kiev ha insistido en que una pausa debe incluir compromisos claros para evitar que uno de los dos países aproveche la medida para continuar sus operaciones.

Por ahora, el anuncio de Trump no aclara cuáles serán las condiciones concretas del acuerdo ni cómo se comprobará que ambos gobiernos las respeten. La postura de Moscú será clave para determinar si la tregua puede llevarse a la práctica.

El presidente estadounidense aseguró que ambos países aceptaron suspender los ataques contra instalaciones energéticas./@pixabay

El precio del diésel aumenta las tensiones

La declaración llega después de que Trump criticara los ataques ucranianos contra refinerías rusas, al relacionarlos con el encarecimiento del diésel. El combustible se convirtió así en otro punto de fricción entre Washington y Kiev, en un contexto marcado por las consecuencias económicas de la guerra.