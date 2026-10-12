Los vehículos con terminación de placas 5 y 6 tendrán restricciones de circulación este lunes 12 de octubre./ Pixabay

Consulta qué vehículos no podrán circular este lunes 12 de octubre, las placas restringidas, el color del engomado y los horarios para evitar multas en el Valle de México

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este lunes 12 de octubre de 2026, debido a que el programa Hoy No Circula aplicará con sus restricciones habituales. La medida contempla que determinados vehículos permanezcan fuera de circulación durante 17 horas, dependiendo de la terminación de sus placas, el color del engomado y el holograma de verificación.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los automóviles que deberán descansar durante el segundo lunes de octubre son aquellos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 o 2. La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán considerar otras alternativas de transporte durante ese periodo.

Para este lunes se contempla la aplicación habitual del programa, siempre que no se active una contingencia ambiental en el Valle de México. En caso de que las autoridades determinen medidas extraordinarias por los niveles de contaminación, podrían establecerse restricciones adicionales mediante el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan el lunes 12 de octubre de 2026?

El programa establece que los automóviles particulares deberán suspender su circulación cuando cumplan con las características señaladas en el calendario oficial. Para este lunes 12 de octubre, las restricciones serán las siguientes: Engomado: Amarillo.

Terminación de placas: 5 y 6.

Hologramas: 1 y 2.

Horario: De 5:00 a 22:00 horas.

Aplicación: Ciudad de México y municipios del Estado de México donde opera el programa.

Por otra parte, los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 podrán circular con normalidad, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos con holograma Exento, siempre que no se establezcan medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

Hoy No Circula lunes 12 de octubre de 2026: Los autos con engomado amarillo, placas 5 y 6, y holograma 1 o 2 deberán descansar./ CAME

Los automovilistas que utilicen vehículos con placas foráneas sin verificación reconocida también deberán considerar restricciones adicionales. Estas unidades tienen limitada su circulación de 5:00 a 11:00 horas de lunes a viernes, además de cumplir con el día de descanso correspondiente a la terminación de sus placas.

Multas y zonas donde aplica el Hoy No Circula en octubre

Las restricciones vehiculares estarán vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de los municipios del Estado de México incorporados al programa. La medida también opera en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las disposiciones ambientales estatales.

Los conductores que no respeten el Hoy No Circula pueden recibir una sanción económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la normativa aplicable. En determinados casos, el vehículo también puede ser remitido al depósito vehicular.

Es importante señalar que el lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Raza, no implica una suspensión automática del programa. Por lo tanto, los automovilistas con placas terminadas en 5 y 6, engomado amarillo y holograma 1 o 2 deberán respetar las restricciones establecidas.