La familia de Yuleidy habría preparado su funeral sin una certificación médica de defunción, según los reportes difundidos./ Captura de pantalla

Yuleidy, de 15 años, habría recuperado el conocimiento cuando su familia preparaba su funeral en Quiché. El caso ha generado conmoción, aunque todavía no existe una explicación médica oficial

Una adolescente de 15 años, identificada como Yuleidy, se convirtió en protagonista de una historia que ha sorprendido a miles de personas en redes sociales, luego de que presuntamente despertara dentro de un ataúd cuando su familia ya preparaba su funeral. El caso, reportado en Guatemala, ha despertado dudas sobre las circunstancias en las que la menor fue considerada fallecida, pues no existe una confirmación médica que respalde esa versión.

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Los hechos habrían ocurrido en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, donde los familiares de la adolescente comenzaron a organizar su despedida después de que perdiera el conocimiento. De acuerdo con las versiones difundidas, la joven habría permanecido aproximadamente ocho horas sin aparentes signos vitales, hasta que comenzó a reaccionar mientras se encontraba dentro del féretro.

La historia comenzó a circular mediante publicaciones en redes sociales y reportes de medios locales, entre ellos Noticias Claroscuro, que dieron a conocer el supuesto despertar de la menor. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado documentación médica que confirme que la adolescente realmente estuvo muerta durante ese periodo.

¿Por qué la familia de Yuleidy creyó que había muerto?

Según los testimonios difundidos sobre el caso, todo comenzó cuando Yuleidy presentó un malestar y perdió el conocimiento, situación que preocupó a sus familiares. Su padre habría intentado trasladarla para recibir atención médica, pero durante el recorrido consideró que la adolescente había dejado de respirar.

Ante la aparente ausencia de signos vitales, el hombre habría dado por hecho que su hija había fallecido. De acuerdo con esta versión, la menor no ingresó al hospital ni fue valorada por personal médico, por lo que sus familiares comenzaron a organizar los preparativos funerarios sin contar con una certificación oficial de defunción.

Los hechos fueron reportados en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, en Guatemala./ Captura de pantalla

La situación tomó un giro inesperado cuando, durante los preparativos del velorio, la adolescente habría comenzado a moverse dentro del ataúd. Los presentes se acercaron al observar que estaba reaccionando, lo que generó sorpresa entre las personas que se encontraban reunidas para despedirla.

Las publicaciones que dieron a conocer el caso señalan que Yuleidy recuperó el conocimiento después de aproximadamente ocho horas, aunque este periodo no ha sido confirmado por autoridades sanitarias. Tampoco se ha establecido cuánto tiempo permaneció inconsciente ni cuáles fueron las condiciones médicas que provocaron el episodio.

¿Qué es la catalepsia y qué relación podría tener con el caso de Guatemala?

Después de que la historia se difundiera en redes sociales, comenzaron a surgir especulaciones sobre la posibilidad de que Yuleidy hubiera presentado un episodio de catalepsia, condición caracterizada por una alteración de la movilidad y la respuesta a estímulos externos, que puede provocar rigidez muscular y dificultad para reaccionar.

Sin embargo, no existe información médica oficial que confirme que la adolescente haya sufrido catalepsia, por lo que esta posibilidad no debe considerarse un diagnóstico. Para determinar qué ocurrió sería necesaria una valoración especializada que permitiera conocer las causas de la pérdida del conocimiento.

Otro de los aspectos que ha generado dudas es la ausencia de una certificación médica de fallecimiento. De acuerdo con las versiones disponibles, la familia habría interpretado que la menor estaba muerta debido a que aparentemente no respiraba, pero no se cuenta con evidencia clínica que permita establecer que sus funciones vitales se hubieran detenido.