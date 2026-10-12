Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, sorprendió al oficiar la boda de su exesposa Jennifer Meyer con el empresario Geoff Ogunlesi./ X:

El actor de Spider-Man fue el encargado de dirigir la boda de Jennifer Meyer y el empresario Geoff Ogunlesi en Hawái, apenas unas semanas después de concluir su divorcio

Una boda en Hawái terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más comentados de Hollywood por un detalle poco común: Tobey Maguire, famoso por interpretar a Spider-Man, fue el encargado de casar a su exesposa, Jennifer Meyer, con otro hombre. El actor de 51 años asumió un papel especial durante la ceremonia, demostrando la cercanía que mantiene con la diseñadora de joyas, pese a que su relación sentimental terminó hace una década.

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El enlace matrimonial se celebró el sábado 10 de octubre de 2026, en el exclusivo Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, donde Meyer contrajo matrimonio con Geoffrey “Geoff” Ogunlesi, empresario de la industria musical. La celebración reunió a familiares, amigos y reconocidas celebridades, aunque la participación de Maguire terminó por robarse buena parte de la atención.

En las fotografías difundidas del evento se observa al protagonista de Spider-Man vestido con un traje oscuro, mientras dirige la ceremonia frente a los novios. Bajo un arco decorado con flores, el intérprete sostuvo los documentos del enlace y acompañó a la pareja durante el intercambio de votos, una escena que rápidamente llamó la atención por tratarse del antiguo esposo de la novia.

¿Por qué Tobey Maguire casó a su exesposa Jennifer Meyer?

La participación del actor tiene una explicación en la relación que construyó con Jennifer Meyer después de su separación. Ambos se casaron en 2007, pero decidieron terminar su relación sentimental en 2016, tras nueve años de matrimonio. Sin embargo, lejos de protagonizar una disputa pública, mantuvieron una convivencia cercana por el bienestar de sus hijos.

La expareja tiene dos hijos, Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, quienes también estuvieron presentes durante la celebración. A lo largo de los años, Maguire y Meyer han compartido acontecimientos familiares y han mantenido una relación cordial, situación que permitió al actor formar parte de uno de los momentos más importantes de la nueva etapa sentimental de su exesposa.

Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi se casaron el 10 de octubre de 2026 en una exclusiva ceremonia celebrada en Hawái./ X: @ChaosCrave_

Lo que hace todavía más peculiar esta historia es que el divorcio de Tobey Maguire y Jennifer Meyer quedó formalizado a finales de septiembre de 2026, apenas unas semanas antes de la boda. Aunque llevaban aproximadamente diez años separados, el proceso legal de disolución matrimonial se extendió durante varios años antes de concluir.

Durante ese tiempo, la diseñadora comenzó una nueva relación con Geoff Ogunlesi, a quien conoció en 2023. Su romance avanzó hasta que anunciaron su compromiso en 2024 y posteriormente dieron la bienvenida a una hija en 2026, consolidando una familia a la que también se han integrado Ruby y Otis.

Lejos de mantener distancia con la nueva pareja de Meyer, Maguire desarrolló una buena relación con Ogunlesi, lo que facilitó que todos compartieran distintos momentos familiares. La propia diseñadora ha hablado anteriormente sobre la amistad que conserva con el actor y la importancia de mantener una convivencia respetuosa después de su separación.

El nuevo esposo de Jennifer Meyer es fundador de The Ogunlesi Group, una empresa vinculada con la representación de talentos musicales. También es hijo de Adebayo Ogunlesi, empresario e inversionista de origen nigeriano con una destacada trayectoria en el sector financiero internacional.

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos estuvieron entre los invitados a la boda

La ceremonia también destacó por reunir a varias figuras reconocidas del entretenimiento y los negocios. Entre los asistentes estuvo Leonardo DiCaprio, amigo cercano de Tobey Maguire desde hace varios años, quien acudió acompañado de su pareja, la modelo Vittoria Ceretti.

A la lista de invitados se sumaron Jeff Bezos y Lauren Sánchez, además de las actrices Courteney Cox y Kate Hudson, quienes participaron en la celebración realizada en una de las islas más exclusivas de Hawái. La presencia de estas personalidades convirtió el enlace en un encuentro de importantes figuras de Hollywood.

Para su boda, Jennifer Meyer, de 49 años, eligió un vestido blanco sin tirantes acompañado de un velo largo, mientras que Geoff Ogunlesi, de 34 años, utilizó un traje negro con moño. La decoración floral y el paisaje tropical fueron parte del escenario elegido para celebrar su matrimonio.

El protagonista de Spider-Man, Tobey Maguire, fue el encargado de dirigir la ceremonia matrimonial de su exesposa./X: @ChaosCrave_