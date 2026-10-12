¿Por qué se celebra el Día de la Raza el 12 de octubre? Este es su verdadero origen y significado en México

Te contamos por qué en México ahora se conoce como Día de la Nación Pluricultural

Cada 12 de octubre se conmemora una fecha que marcó la historia de América: la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492, acontecimiento que durante décadas fue conocido como el Día de la Raza. Sin embargo, su significado ha cambiado con el paso del tiempo, pues actualmente también representa una oportunidad para reconocer la diversidad cultural, las tradiciones y la importancia de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos.

Este lunes 12 de octubre de 2026 se cumplen 534 años de aquel acontecimiento, cuando el navegante genovés llegó a una isla del Caribe después de cruzar el océano Atlántico. Aunque durante muchos años este hecho fue presentado como el descubrimiento de América, actualmente se reconoce que el territorio ya estaba habitado por numerosas civilizaciones con sus propias lenguas, conocimientos, costumbres y formas de organización.

¿Cuál es el origen del Día de la Raza y por qué se celebra el 12 de octubre?

La historia comenzó el 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, en España, a bordo de tres embarcaciones: La Niña, La Pinta y la Santa María. Su objetivo era encontrar una nueva ruta comercial hacia Asia, pero el 12 de octubre llegó a la isla de Guanahaní, ubicada en el actual archipiélago de las Bahamas, dando inicio a un proceso de contacto, conquista y colonización que transformó la historia del continente americano.

México conmemora el Día de la Nación Pluricultural cada 12 de octubre para reconocer la diversidad cultural del país./ Pixabay

La celebración del Día de la Raza surgió a principios del siglo XX como una forma de destacar los vínculos históricos y culturales entre España y los países hispanoamericanos. En México, uno de sus principales impulsores fue José Vasconcelos, quien promovió la idea del mestizaje como parte de la identidad nacional. No obstante, con el paso de los años también comenzaron a señalarse las consecuencias de la conquista española, como la pérdida de territorios indígenas, la explotación y la imposición de nuevas estructuras políticas, sociales y religiosas.

¿Por qué en México el Día de la Raza cambió de nombre?

El 18 de diciembre de 2020, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que declaró oficialmente el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural. Con esta modificación se buscó reconocer la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la construcción del país, así como destacar la importancia de preservar sus lenguas, tradiciones y expresiones culturales.

Actualmente, esta conmemoración también sirve para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las comunidades originarias, entre ellos la discriminación, la desigualdad y la defensa de sus territorios. Además, el significado de la fecha varía entre países: mientras en España se celebra la Fiesta Nacional, en Argentina se conoce como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, reflejando las distintas maneras de interpretar este acontecimiento histórico.