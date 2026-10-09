12 de octubre de 2026: ¿se trabaja o es día festivo oficial en México?

El Día de la Raza se conmemora el 12 de octubre. / IA

El lunes 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza; sin embargo, no todos los trabajadores tendrán un día libre. Conoce qué establece la ley y si corresponde un pago extra

El próximo lunes 12 de octubre de 2026 se conmemora el Día de la Raza, una fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Aunque la jornada forma parte de las efemérides de octubre, no está considerada como un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta fecha no aparece en la lista de feriados oficiales, por lo que las actividades laborales deberán desarrollarse de manera habitual, salvo que la empresa otorgue el día libre como una prestación.

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¿Se trabaja el lunes 12 de octubre de 2026?

Sí. Al no tratarse de un día de descanso obligatorio establecido en la LFT, los trabajadores que tengan programada una jornada para el lunes 12 de octubre deberán presentarse a laborar con normalidad. Esto significa que las empresas no están obligadas por la legislación laboral a suspender actividades ni a conceder un descanso con motivo de esta conmemoración.

No obstante, algunas compañías pueden otorgar el día libre a sus empleados por decisión propia, mediante acuerdos internos o como parte de sus prestaciones laborales.

¿Pagan doble si trabajas el 12 de octubre?

No. Debido a que el 12 de octubre no es un día de descanso obligatorio, trabajar esa fecha no genera automáticamente un pago doble o triple. El salario se cubrirá de manera ordinaria, conforme a las condiciones laborales de cada persona.

La situación es diferente cuando se trabaja durante un día de descanso obligatorio. El artículo 75 de la LFT establece que quienes presten sus servicios en una de esas fechas tienen derecho a recibir, además de su salario correspondiente al descanso, un salario doble por el servicio realizado.

¿Cuáles son los próximos días de descanso obligatorio de 2026?

Después del 16 de septiembre, los trabajadores todavía tienen dos fechas de descanso obligatorio previstas para el resto de 2026: Lunes 16 de noviembre: conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, correspondiente al 20 de noviembre.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Ambas fechas están contempladas en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los días de descanso obligatorio para los trabajadores en México. / iStock

¿Qué se celebra el 12 de octubre en México?

El 12 de octubre es conocido tradicionalmente como el Día de la Raza y está relacionado con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. En México, la fecha también se vincula con el reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes. Desde 2020, la conmemoración oficial se denomina Día de la Nación Pluricultural, de acuerdo con información difundida por el Gobierno de México.