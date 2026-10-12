Comerciantes y habitantes tapiaron sus negocios con mensajes de fe y humor sobre las maderas / Captura de pantalla

Habitantes y comerciantes de Puerto Vallarta recurrieron a mensajes en fachadas para expresar sus temores ante la llegada del huracán Simón

El paso del huracán Simón por el Pacífico mexicano llevó a habitantes de Puerto Vallarta, Jalisco, a expresar sus temores y esperanzas a través de mensajes escritos en fachadas de negocios y establecimientos. La frase “Simon, no te pases” se llevo todos los reflectores por la manera directa en que algunas personas manifestaron su preocupación ante la fuerza del fenómeno meteorológico.

Las fachadas del Malecón lucen protegidas con láminas de madera previo al impacto del huracán / Captura de pantalla

Las imágenes de estos mensajes de inmediato comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron las expresiones de quienes enfrentaban la incertidumbre por las condiciones del clima. Los escritos reflejaron la preocupación de una población acostumbrada a convivir con fenómenos naturales, pero consciente de los riesgos que representan las lluvias intensas y el fuerte oleaje.

Puerto Vallarta se prepara ante Simón

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 antes de debilitarse a categoría 3 mientras avanzaba frente a las costas del occidente de México. Aunque su trayectoria se mantuvo principalmente sobre el mar, sus bandas nubosas provocaron lluvias, inundaciones y condiciones peligrosas en zonas costeras de Jalisco y Colima.

Ante el riesgo, las autoridades activaron medidas preventivas en municipios costeros, con llamados a la población para mantenerse en lugares seguros y seguir las indicaciones de Protección Civil. También se habilitaron refugios temporales y se realizaron evacuaciones preventivas en áreas consideradas vulnerables, mientras se mantenía la vigilancia sobre el comportamiento del ciclón.

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson / Especial

Los comercios de Puerto Vallarta también tomaron precauciones ante la amenaza de las lluvias y el oleaje. El resguardo de establecimientos y las medidas para proteger a trabajadores y turistas formaron parte de los preparativos ante un fenómeno que podía ocasionar afectaciones incluso sin tocar tierra directamente en la zona turística.

Los mensajes que virales por el huracán Simon

Las frases escritas en las fachadas dieron un rostro cotidiano a la emergencia meteorológica. En redes sociales, este tipo de imágenes llamó la atención por combinar el humor y la preocupación, una forma de expresar la tensión que se vive cuando un huracán amenaza viviendas, negocios y actividades económicas de una comunidad costera.