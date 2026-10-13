La pelea en el penal de “El castillo”, en Mazatlán, ocasionó una riña entre miembros de la facción de Los Chapitos (grupo delictivo del Cártel de Sinaloa liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán) así lo confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este pasado jueves.
“Una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Chapitos, fue liberado. Y al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada, y fue lo que provocó la riña”, explicó.
¿Qué acciones se tomarán para reforzar la seguridad del penal?
Después de los hechos violentos, dijo que se llevaron a cabo traslados programados con los que se prevé mantener el control del centro correctivo, así como el mantener el penal bajo resguardo de autoridades federales.
Harfuch explicó que el reforzamiento de seguridad se extendió también al penal de Aguaruto respecto a los penales estatales, mientras que en los federales, describió, se realizó desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un aumento en la presencia de elementos de manera constante y revisiones continuas.
El nuevo penal en Culiacán será construido pronto, así lo detalló el Secretario de Seguridad, el cual forma parte de un plan más amplio que contempla seis centros penitenciarios con espacios para 18 mil 480 personas. Estos sitios se establecerán en los estados de Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Además, se tiene previsto que cuenten con cuartos con control con CCTV, sistemas de inspección e inhibidores de señal para mantener la seguridad en los centros penitenciarios.
Miembro de Los Chapitos falleció en el enfrentamiento
Eduardo Martínez Larios, alias “El Owen”, fue uno de los fallecidos durante la primera riña en el penal de Mazatlán. Se trataba de uno de los exintegrantes del clan de los hermanos Martínez Larios, que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para Los Chapitos.
“El Owen” cumplía una condena de 14 años por delitos de armas y narcóticos con liberación prevista para 2029. Su familia está compuesta por los hermanos, Gabriel Nicolás, alias “El Gabito” o “El 80”, Óscar Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81” (este último permanece prófugo), y de José Luis, alias “El 51″.
Los antecedentes policiales de Martínez Larios iniciaron, al menos, en 2014, cuando fue detenido en el fraccionamiento Doña Chonita, en Mazatlán, mientras conducía un Dodge Challenger amarillo a exceso de velocidad. Las autoridades le aseguraron una pistola calibre nueve milímetros y 20 pastillas de clonazepam y diazepam.
Poco después de esa detención, un grupo armado irrumpió en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva de Mazatlán con el objetivo de rescatarlo, documentó el periódico Noroeste. En junio de 2015, su nombre volvió a aparecer cuando resultó herido en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), operación en la que también fue detenido Carlos Rodríguez Félix.
La familia Martínez Larios también ha ganado notoriedad debido a que Óscar Luciano, “El Casco”, es señalado por las autoridades como implicado en el asesinado de nueve mineros en Concordia, quienes fueron privados de la libertad y posteriormente localizados en una fosa clandestina de El Verde. Actualmente siguen buscando a uno de los ingenieros sustraídos con el grupo de 10 mineros. Y es que “El Casco” mantiene el control territorial de Concordia y El Rosario para el grupo de Los Chapitos. Según el periodista Luis Chaparro, él y su hermano “El Gabito” mantienen un poder operativo comparable al de los hermanos Guzmán Salazar, líderes de la facción, aunque “El Gabito” fue detenido en junio de 2026.