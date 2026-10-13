El responsable de la Secretaría de Seguridad compartió que una confrontación provocó un ataque armado

La pelea en el penal de “El castillo”, en Mazatlán, ocasionó una riña entre miembros de la facción de Los Chapitos (grupo delictivo del Cártel de Sinaloa liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán) así lo confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este pasado jueves.

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La riña termino con 12 personas muertas./SSC

“Una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Chapitos, fue liberado. Y al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada, y fue lo que provocó la riña”, explicó.

¿Qué acciones se tomarán para reforzar la seguridad del penal?

Después de los hechos violentos, dijo que se llevaron a cabo traslados programados con los que se prevé mantener el control del centro correctivo, así como el mantener el penal bajo resguardo de autoridades federales.

Harfuch explicó que el reforzamiento de seguridad se extendió también al penal de Aguaruto respecto a los penales estatales, mientras que en los federales, describió, se realizó desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un aumento en la presencia de elementos de manera constante y revisiones continuas.

El nuevo penal en Culiacán será construido pronto, así lo detalló el Secretario de Seguridad, el cual forma parte de un plan más amplio que contempla seis centros penitenciarios con espacios para 18 mil 480 personas. Estos sitios se establecerán en los estados de Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Además, se tiene previsto que cuenten con cuartos con control con CCTV, sistemas de inspección e inhibidores de señal para mantener la seguridad en los centros penitenciarios.

Miembro de Los Chapitos falleció en el enfrentamiento

Eduardo Martínez Larios, alias “El Owen”, fue uno de los fallecidos durante la primera riña en el penal de Mazatlán. Se trataba de uno de los exintegrantes del clan de los hermanos Martínez Larios, que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para Los Chapitos.

“El Owen” cumplía una condena de 14 años por delitos de armas y narcóticos con liberación prevista para 2029. Su familia está compuesta por los hermanos, Gabriel Nicolás, alias “El Gabito” o “El 80”, Óscar Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81” (este último permanece prófugo), y de José Luis, alias “El 51″.

Los antecedentes policiales de Martínez Larios iniciaron, al menos, en 2014, cuando fue detenido en el fraccionamiento Doña Chonita, en Mazatlán, mientras conducía un Dodge Challenger amarillo a exceso de velocidad. Las autoridades le aseguraron una pistola calibre nueve milímetros y 20 pastillas de clonazepam y diazepam.

Poco después de esa detención, un grupo armado irrumpió en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva de Mazatlán con el objetivo de rescatarlo, documentó el periódico Noroeste. En junio de 2015, su nombre volvió a aparecer cuando resultó herido en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), operación en la que también fue detenido Carlos Rodríguez Félix.

Después de esa detención, un grupo armado irrumpió en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva de Mazatlán./SSC