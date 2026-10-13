Una fuerte explosión, aparentemente registrada en una gasera, alertó a los vecinos y comerciantes de Lomas de Coacalco, en el Estado de México, durante la mañana de este martes 13 de octubre. El incidente ocurrió cerca del mercado de la zona, generando preocupación por el riesgo de que el fuego se extendiera en los inmuebles cercanos.
Los primeros reportes ubicaron el siniestro en una gasera situada en el cruce de Calle 2 y Río, en la colonia Loma Bonita. Tras escuchar la detonación, vecinos y transeúntes comenzaron a alejarse del sitio, mientras algunas personas optaron por desalojar sus viviendas ante el temor de que se registrara otra explosión.
Videos muestran llamas y una columna de humo
En redes sociales comenzaron a circular videos del incidente, en los que se observa una columna de fuego y humo, además de la reacción de personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos. En medio de tensión, personas comenzaron a correr para ponerse a salvo y alejarse del área afectada.
Los primeros reportes no se contaba con un balance oficial de los daños materiales ni con información confirmada sobre personas lesionadas.
Hasta el momento de los primeros informes, las autoridades no habían precisado qué provocó la explosión ni confirmado si se trató de una fuga de gas, una acumulación del combustible u otra falla en las instalaciones. Se espera que Protección Civil y las corporaciones correspondientes determinen el origen del siniestro y den a conocer el saldo oficial de la emergencia.