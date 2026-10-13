Explosión en una gasera de Coacalco moviliza a los cuerpos de emergencia / Captura de pantalla

Una fuerte explosión sorprendió a habitantes de Lomas de Coacalco, en el Estado de México, durante la mañana de este martes. Los primeros reportes movilizaron a los cuerpos de emergencia ante el riesgo en la zona

Una fuerte explosión, aparentemente registrada en una gasera, alertó a los vecinos y comerciantes de Lomas de Coacalco, en el Estado de México, durante la mañana de este martes 13 de octubre. El incidente ocurrió cerca del mercado de la zona, generando preocupación por el riesgo de que el fuego se extendiera en los inmuebles cercanos.

Vecinos de Lomas de Coacalco se alejan de la zona tras el incendio / RRSS

Los primeros reportes ubicaron el siniestro en una gasera situada en el cruce de Calle 2 y Río, en la colonia Loma Bonita. Tras escuchar la detonación, vecinos y transeúntes comenzaron a alejarse del sitio, mientras algunas personas optaron por desalojar sus viviendas ante el temor de que se registrara otra explosión.

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Videos muestran llamas y una columna de humo

En redes sociales comenzaron a circular videos del incidente, en los que se observa una columna de fuego y humo, además de la reacción de personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos. En medio de tensión, personas comenzaron a correr para ponerse a salvo y alejarse del área afectada.

Los primeros reportes no se contaba con un balance oficial de los daños materiales ni con información confirmada sobre personas lesionadas.