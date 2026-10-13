Un accidente mortal en un parque de diversiones de Georgia movilizó a las autoridades y obligó a suspender temporalmente varias atracciones de la cadena Six Flags en Estados Unidos

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas tras un incidente ocurrido el lunes 12 de octubre en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado cerca de Atlanta, Estados Unidos. La policía del condado de Cobb confirmó el fallecimiento, mientras testigos detallaeron haver visto a la víctima caer de una montaña rusa.

La montaña rusa Goliath quedó bajo atención tras la tragedia en Georgia / Captura de pantalla

Este accidente alertó y desató preocupación entre los visitantes y provocó la evacuación de personas que se encontraban en la atracción. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el incidente ocurrió en Goliath, una de las montañas rusas más conocidas del parque, aunque las autoridades no han determinado las causas de la caída.

Cierran nueve montañas rusas tras el accidente

Tras lo ocurrido, Six Flags anunció el cierre temporal de nueve atracciones en distintos parques de Estados Unidos como medida preventiva. La decisión ha sido tomada mientras se llevan acabo las investigaciones para esclacer las circunstancias del accidente registrado en Georgia.

Six Flags suspendió temporalmente varias atracciones tras el accidente / Captura de pantalla

La empresa expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida, además de señalar que colaborará con las autoridades. Hasta el momento, la policía no ha informado públicamente cuántas personas resultaron heridas ni ha establecido de manera oficial qué provocó la caída del visitante.

¿Cómo es la montaña rusa Goliath?

La atracción Goliath alcanza aproximadamente 60 metros de altura y velocidades cercanas a los 113 kilómetros por hora, de acuerdo con información del parque. Su recorrido dura alrededor de tres minutos y medio, lo que la convierte en uno de los juegos de mayor intensidad de Six Flags Over Georgia.