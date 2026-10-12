Conoce de dónde viene su mala fama y por qué algunas personas evitan tomar decisiones importantes en esta fecha

“En martes 13, ni te cases ni te embarques”, es una frase que seguramente has escuchado más de una vez, especialmente cuando llega una fecha como la de este martes 13 de octubre de 2026. Para algunas personas es un día que prefieren pasar con precaución, pues existe la creencia de que puede traer desgracias, accidentes o problemas. Sin embargo, detrás de esta superstición hay historias que se remontan a varios siglos y que explican por qué el número 13 terminó relacionado con la mala suerte.

Aunque esta idea es bastante conocida en México y otros países de habla hispana, no todos saben que su origen está relacionado con las antiguas creencias sobre la guerra y algunas interpretaciones religiosas. Con el paso de los años, estas historias se mezclaron hasta convertir al martes 13 en una fecha que incluso influye en las decisiones de quienes prefieren evitar cualquier situación que consideren arriesgada.

¿De dónde viene la creencia de que el martes 13 es de mala suerte?

Una de las explicaciones está en la mitología romana, pues el martes recibió su nombre en honor a Marte, el dios de la guerra. Para los romanos, esta deidad estaba relacionada con los conflictos y las batallas, por lo que posteriormente surgieron interpretaciones que asociaron ese día con acontecimientos negativos. A esto se sumó la mala reputación que ya tenía el número 13 en distintas tradiciones, dando origen a una combinación que terminó por convertirse en sinónimo de mala suerte.

En la religión cristiana, el número 13 suele relacionarse con la Última Cena, cuando Jesús se reunió con sus 12 apóstoles antes de ser traicionado por Judas Iscariote. También existe una asociación con el tarot, donde la carta número 13 representa la Muerte, aunque su significado no necesariamente anuncia un fallecimiento, sino que también puede interpretarse como una transformación o el final de una etapa. Estas referencias ayudaron a reforzar la fama negativa del número.

Las supersticiones del martes 13 han pasado de generación en generación, manteniendo viva la creencia de que es una fecha desafortunada./ IA

¿Qué no debes hacer un martes 13, según las supersticiones?

Entre las costumbres más conocidas está evitar las bodas, los viajes largos y el inicio de negocios, debido a la creencia de que podrían terminar mal. Algunas personas también prefieren no firmar contratos, mudarse de casa o tomar decisiones importantes durante esta fecha. De ahí nació la popular advertencia de no casarse ni embarcarse, que continúa transmitiéndose de generación en generación, aunque no existe ninguna prueba de que realizar estas actividades en martes 13 implique un peligro mayor.

Curiosamente, esta superstición cambia dependiendo del país. Mientras que en México, España y buena parte de América Latina se considera desafortunado el martes 13, en Estados Unidos y otros países anglosajones la fecha que provoca temor es el viernes 13. Incluso existe un nombre para el miedo intenso al número 13: triscaidecafobia, una fobia relacionada con la creencia de que dicho número representa algo negativo.