El expresidente mexicano y exfuncionarios de su gobierno participan en una nueva docuserie que busca esclarecer cómo fue detenido Joaquín Guzmán Loera en 2016

Enrique Peña Nieto será uno de los protagonistas de un nuevo documental sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el que se abordará la operación que permitió detener por tercera ocasión al narcotraficante. La producción, titulada Operación Cisne Negro, llegará próximamente a ViX y contará con la participación de varios exfuncionarios federales que estuvieron involucrados en las decisiones de seguridad durante aquel periodo.

El anuncio se dio a conocer mediante un tráiler de 48 segundos, en el que la plataforma presenta fragmentos de entrevistas y material relacionado con la detención del antiguo líder del Cártel de Sinaloa. La participación del expresidente ha despertado interés debido a que los acontecimientos ocurrieron durante su administración, cuando las autoridades mexicanas buscaban nuevamente a Guzmán Loera tras su fuga del penal del Altiplano.

Uno de los momentos más llamativos del adelanto corresponde a una conversación con el propio narcotraficante después de quedar bajo custodia de las autoridades. Una voz le pregunta “¿Lo han tratado mal?”, a lo que responde “No, señor”. Después se escucha “¿No te han pegado?”, y Guzmán vuelve a contestar “No, señor”. El intercambio forma parte de las imágenes con las que ViX comenzó a promocionar su nueva producción.

¿Qué se sabe de la participación de Peña Nieto en el documental de El Chapo?

Además del exmandatario, la docuserie reunirá declaraciones de personajes que ocuparon puestos importantes dentro de las instituciones encargadas de la seguridad nacional. Entre ellos aparecen Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación; Renato Sales Heredia, quien fue comisionado nacional de Seguridad, y Arely Gómez, quien encabezó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

A esta lista se suma Alfonso Navarrete Prida, quien posteriormente sustituyó a Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación durante la última etapa del sexenio. La presencia de estos antiguos servidores públicos permitirá conocer distintas perspectivas sobre la actuación de las autoridades, aunque hasta ahora no se han difundido las declaraciones completas que aparecerán en el documental.

oaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto./ VIX

La producción también plantea una interrogante que será parte de su contenido: “¿Quién capturó realmente a Joaquín Guzmán?”. Con esta pregunta, el programa buscará revisar la participación de las diferentes corporaciones federales que intervinieron en el operativo, así como las decisiones gubernamentales que rodearon la búsqueda y posterior detención del narcotraficante.

El operativo que llevó a la tercera captura de El Chapo Guzmán

Los hechos que recuperará Operación Cisne Negro ocurrieron el 8 de enero de 2016, en el fraccionamiento Las Palmas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa. Durante la madrugada, aproximadamente a las 4:00 horas, integrantes de las Fuerzas Especiales de la Armada de México ingresaron a una vivienda donde se encontraban Guzmán Loera y Orso Iván Gastélum Cruz, alias “El Cholo Iván”.

La intervención de los marinos provocó un enfrentamiento armado que dejó cinco presuntos integrantes del grupo criminal muertos, seis personas detenidas y un elemento naval herido. En medio de la operación, El Chapo y su acompañante consiguieron salir de la vivienda utilizando una conexión subterránea que desembocaba en el sistema de drenaje de la zona.

Sin embargo, su intento de escapar terminó poco después. Ambos salieron a la superficie y abordaron un vehículo, pero fueron interceptados por elementos de la Policía Federal en una carretera cercana a Los Mochis. La detención puso fin a una búsqueda de varios meses, iniciada después de que Guzmán escapara del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de 2015.

La captura abrió el camino para que, en enero de 2017, el narcotraficante fuera extraditado a Estados Unidos. Actualmente, Joaquín Guzmán Loera cumple una condena de cadena perpetua en ADX Florence, prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado.

El nuevo proyecto de ViX retomará este episodio desde el formato documental, a diferencia de La Captura, película de Netflix dirigida por Chava Cartas y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, que también aborda los acontecimientos de Los Mochis mediante una historia dramatizada centrada en los policías federales.