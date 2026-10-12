¿Quién es “Lady Croquis”? La mujer que se viralizó por reclamar a un maestro una tarea escolar

“Lady Croquis” se volvió tendencia en redes sociales tras difundirse un video en el que cuestiona a un maestro por una tarea escolar / Especial

Un video de una madre de familia que cuestionó una actividad escolar se viralizó en redes sociales. El caso ocurrió en Veracruz y también involucra señalamientos de presuntas conductas inapropiadas contra un docente.

Una discusión por una tarea escolar convirtió a una madre de familia en tendencia en redes sociales, donde usuarios comenzaron a llamarla “Lady Croquis”.

El caso ocurrió en una primaria ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz, y generó controversia después de que la mujer cuestionara a un maestro suplente por pedir a sus alumnos dibujar el recorrido de sus casas a la escuela.

La situación trascendió el ámbito escolar luego de que circulara un video del intercambio entre la madre y el profesor. Sin embargo, el conflicto no se limitó a la actividad académica, pues también surgieron señalamientos de presuntas conductas inapropiadas hacia alumnas del plantel.

¿Quién es “Lady Croquis” y por qué se volvió viral?

La mujer fue identificada en reportes periodísticos como Karina “N”, integrante de la Asociación de Padres de Familia de la escuela y madre de una de las estudiantes.

La polémica comenzó por una actividad en la que alumnos de sexto grado debían dibujar un croquis del recorrido de sus casas a la escuela / Especial

Su nombre comenzó a circular en plataformas digitales después de que se difundieran las imágenes en las que cuestiona al docente por solicitar un croquis del trayecto entre las viviendas de los alumnos y el plantel.

La madre expresó su inconformidad con la actividad, al considerar que involucraba información relacionada con la ubicación de los domicilios de los menores. La confrontación generó reacciones divididas entre quienes respaldaron su preocupación y quienes cuestionaron su postura frente a una tarea escolar.

¿Qué pasó con el maestro de la primaria en Veracruz?

El profesor suplente, identificado como José “N”, impartía clases a un grupo de sexto grado. La polémica comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando padres de familia acudieron a la escuela para pedir explicaciones y solicitar que se revisara la conducta del docente.

De acuerdo con reportes periodísticos, tres alumnas habrían manifestado incomodidad por presuntos comportamientos del maestro, entre ellos miradas, gestos y acercamientos físicos que consideraron inapropiados.

El caso ocurrió en una primaria de Martínez de la Torre, Veracruz, y provocó reacciones divididas entre usuarios de redes sociales / Especial

Ante estos señalamientos, las familias solicitaron la intervención de las autoridades educativas y acudieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se investigaran los hechos.

Es importante precisar que las acusaciones no equivalen a una responsabilidad demostrada. Hasta la información difundida en los reportes consultados, no se había informado de una resolución judicial definitiva contra el profesor.

¿Qué respondió el docente ante las acusaciones?

José “N” rechazó los señalamientos y sostuvo que la actividad del croquis tenía una finalidad académica. También afirmó que el conflicto se originó después de que llamara la atención a algunas alumnas por ausentarse durante un ensayo escolar.

Su versión difiere de la expuesta por las familias, por lo que corresponde a las autoridades analizar los testimonios y las pruebas para esclarecer lo ocurrido.

La controversia también puso sobre la mesa la necesidad de atender las preocupaciones de madres y padres de familia, garantizar la seguridad de los estudiantes y respetar el debido proceso de las personas señaladas.

Padres de familia señalaron presuntas conductas inapropiadas por parte del docente y solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos / Especial

¿La tarea de elaborar un croquis forma parte de las actividades escolares?

La elaboración e interpretación de croquis es una actividad utilizada en la educación básica para que los estudiantes aprendan a identificar calles, referencias y recorridos, así como a representar espacios geográficos.

Por ello, la solicitud de realizar este tipo de ejercicio no demuestra por sí misma una conducta irregular. No obstante, los señalamientos relacionados con el comportamiento del docente constituyen un asunto distinto que debe investigarse de manera independiente.