Miguel Parra-Hernández fue hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo conducido por un agente migratorio en el condado de Harris

Un hombre mexicano identificado como Miguel Parra-Hernández fue atropellado durante una persecución relacionada con una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el condado de Harris, en las afueras de Houston, Texas. El incidente ocurrió la mañana del sábado 10 de octubre y dejó al hombre hospitalizado con una fractura en una pierna que, de acuerdo con representantes de una organización de apoyo a inmigrantes, requirió una intervención quirúrgica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:20 horas en Clay Road, cerca de la autopista 6. La Oficina del Sheriff del Condado de Harris inició una investigación para esclarecer cómo sucedió el atropellamiento y determinar las circunstancias en las que actuó el agente. El caso también provocó cuestionamientos de representantes comunitarios y funcionarios locales, quienes solicitaron que las autoridades federales entreguen las pruebas disponibles y colaboren con las diligencias.

El incidente ocurrió el 10 de octubre en Clay Road, cerca de la autopista 6, en el condado de Harris./istock

¿Cómo ocurrió el atropellamiento del mexicano en Texas?

De acuerdo con la versión del ICE, sus agentes intentaban detener a José Mendoza-Cervantes, ciudadano mexicano a quien la agencia atribuye antecedentes penales y una orden definitiva de deportación emitida por un juez. Según el relato de las autoridades migratorias, los agentes observaron a Mendoza-Cervantes y a Parra-Hernández subir a un vehículo e intentaron intervenir.

Durante la persecución, el conductor y el pasajero abandonaron el automóvil y huyeron a pie, según la información difundida por las autoridades locales. Imágenes de cámaras de vigilancia revisadas por medios estadounidenses, entre ellos ABC News, muestran parte de la secuencia y parecen captar el momento en que un vehículo del ICE maniobra hacia Parra-Hernández mientras corre y termina atropellándolo. La grabación deberá analizarse junto con otros elementos para reconstruir los hechos.

En un comunicado, el ICE sostuvo que «Parra-Hernández corrió delante de un vehículo del ICE y fue atropellado». Por su parte, el agente involucrado llamó al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia después del incidente, de acuerdo con reportes de ABC News y CBS News. Hasta la información difundida inicialmente, la agencia federal no había dado a conocer la identidad del agente.

¿Qué lesiones sufrió Miguel Parra-Hernández?

El mayor Anthony McConnell, integrante de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, informó que Parra-Hernández aparentemente sufrió una fractura en una pierna. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital y quedó bajo custodia del ICE. Posteriormente, César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, organización que brinda apoyo a inmigrantes, informó que la lesión era más grave de lo que se había señalado al principio. Durante una conferencia de prensa realizada el domingo 11 de octubre, explicó que la pierna del mexicano presentaba fracturas en tres partes y que necesitaba una cirugía.

«Hemos estado en contacto con la familia de Miguel y están muy preocupados por su salud. Está vivo, pero debe someterse a una cirugía en la pierna, que está fracturada en tres partes», declaró Espinosa

La organización acompañó a familiares y representantes comunitarios en sus solicitudes de información sobre el estado de salud del hombre y las circunstancias del atropellamiento. Hasta los reportes citados, el ICE no había proporcionado información inmediata sobre posibles antecedentes penales de Parra-Hernández. La investigación local deberá esclarecer cómo se produjo el impacto y qué ocurrió durante la persecución.

Imágenes de vigilancia muestran parte de la persecución y el momento del atropellamiento./istock

¿A quién intentaba detener el ICE durante el operativo?

La agencia migratoria identificó a José Mendoza-Cervantes como el objetivo de la operación. Según la versión oficial del ICE, el hombre es ciudadano mexicano, tiene antecedentes penales y cuenta con una orden final de deportación emitida por un juez. Estas afirmaciones corresponden a la información proporcionada por la propia agencia federal. La persecución terminó con Parra-Hernández hospitalizado, mientras Mendoza-Cervantes escapó a pie. De acuerdo con los reportes publicados el domingo 11 de octubre, el segundo hombre continuaba sin ser localizado. Hasta ese momento, las autoridades tampoco habían informado sobre detenciones relacionadas directamente con el atropellamiento.

La diferencia entre el objetivo de la operación migratoria y el hombre que terminó lesionado es uno de los puntos que deberán esclarecer las autoridades. La reconstrucción de la secuencia, las imágenes de vigilancia y los testimonios disponibles serán elementos relevantes para establecer cómo ocurrió el incidente.

Autoridades locales exigen transparencia en la investigación

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris reúne pruebas para reconstruir los hechos. McConnell explicó que los investigadores solicitaban videos de vigilancia de edificios cercanos para conocer con mayor precisión el desarrollo de la persecución y las circunstancias del atropellamiento.

«Estamos aquí para investigar el accidente», declaró el funcionario. La investigación busca establecer qué ocurrió antes del impacto y cómo se desarrolló la actuación del agente federal. Hasta la información difundida en los reportes, no se había presentado una conclusión oficial sobre su conducta. La comisionada del precinto 4 del condado de Harris, Lesley Briones, pidió al ICE entregar todas las pruebas disponibles y cooperar con las autoridades locales. «Exigimos total transparencia, rendición de cuentas y respeto al estado de derecho», afirmó.

Por su parte, la fiscal del condado de Harris, Abbie Kamin, señaló que era necesario esclarecer los hechos y pidió colaboración a las autoridades federales. «El tiempo apremia para esclarecer los hechos, y el público merece respuestas claras y precisas», declaró. También expresó su respaldo al sheriff Ed Gonzalez y al fiscal de distrito Sean Teare en la investigación independiente, además de ofrecer asistencia para las diligencias.

FIEL Houston pidió transparencia y explicaciones sobre las circunstancias del incidente y las lesiones del mexicano./istock

¿Qué exige FIEL Houston tras el atropellamiento?

Familiares de Parra-Hernández, integrantes de FIEL Houston y representantes comunitarios participaron en una conferencia de prensa para hablar sobre su estado de salud y solicitar explicaciones. La organización pidió que el ICE rinda cuentas por lo ocurrido y que las autoridades aclaren cómo se desarrolló la persecución, qué sucedió durante el impacto y cuáles serán los siguientes pasos.

«Tenemos más preguntas que respuestas. La pregunta más importante es: ¿por qué sigue ocurriendo esto? Exigimos respuestas y transparencia a todos los organismos implicados», expresó Espinosa. Las solicitudes de la organización se sumaron a los llamados de funcionarios locales para que las autoridades federales compartan las pruebas disponibles. Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando videos y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia. Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre las circunstancias del atropellamiento ni sobre la actuación del agente.

El caso ocurrió dos días después de otro incidente relacionado con agentes migratorios en Nueva York. El jueves 8 de octubre, un agente del ICE disparó contra Oscar Belgal, de 28 años y nacionalidad dominicana, durante un intento de arresto en el barrio de Marble Hill, en el Bronx. Según información de autoridades locales y reportes de Associated Press, Belgal se encontraba dentro de un automóvil en el que también viajaba un niño de cinco años, quien no resultó herido.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los agentes intentaban detener a Belgal por antecedentes y cargos previos, y afirmó que el hombre había embestido vehículos oficiales. Las imágenes difundidas por la policía de Nueva York muestran a agentes vestidos de civil acercándose al automóvil antes de que el conductor se alejara y se produjeran los disparos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó el operativo y pidió explicaciones a las autoridades federales.

Autoridades del condado de Harris recopilan videos y otras pruebas para esclarecer lo ocurrido durante la persecución./istock